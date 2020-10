Zkraje jsme smažili na balkoně, směje se prodavač belgických hranolek

Jedí je v Americe, Evropě, Africe, jako jedna z mála evropských pochutin si našly své místo i v Asii. Hranolky jsou fenomén a je dobře, že si toho v Česku někdo všiml.



Pravé belgické hranolky prodávají René Müller s Janem Haščákem sami nebo přes své partnery. V létě provozovali patnáct poboček v Česku a jednu na Slovensku. „Kombinace našich hranolek a dipů vytváří výjimečnou kombinaci chutí, na kterou jen tak nezapomenete,“ říká René.

Co podle vás dodává člověku životní sílu?

To, co ho baví a naplňuje. To, čeho chce v životě dosáhnout. A když se vidím s lidmi, které mám rád. To je v životě nejdůležitější – obklopovat se přáteli, s nimiž rád trávíte čas. Pokud tedy nejste poustevník.

Nabíjí vás vaše práce?

Vlastně ano. Když dáváme hostu hranolky, všichni se usmívají. Říkám, že nedáváme lidem hranolky, ale instantní radost.

V Belgii jsem si zamiloval jejich hranolky, ale nikde jsem je v Česku nenašel. Chutnají úplně jinak než ty běžné fastfoodové, říkají vám to lidé?

Ano, přesně to nám říkají. Často. „Tohle mě napadlo, že bych v Česku chtěl udělat. Ale neměl jsem odvahu, bál jsem se o peníze.“

A vy jste se nebáli?

Ne, díky tomu, že jsme byli strašně naivní. Nájem, služby, obraty, nic jsme nevěděli, takže jsme nic neřešili. Mohlo se také stát, že bychom přišli o pár tisíc a byl by konec. Rovnou ze studentských brigád jsme skočili do podnikání. Buď jste tak šílený, že vám nedojde, o co hrajete, nebo jste tak dobrý, že to víte, ale stejně do toho jdete.

Jak vypadaly vaše začátky?

Všichni začínali v garáži, my na balkoně. I když se tam moc dobře smažit nedalo.

Belgické hranolky firmy Fancy Fries

Máte na sobě stejné triko, které jsem viděl i na vašich promofotkách. Nosíte stále jedno?

To si všímáte dobře. Každý rok jdu, koupím si sedm stejných triček. Loni to bylo černé, letos bílé. Nemusím potom ráno přemýšlet, co si vezmu na sebe. Mám rád jednoduchá trika, hodí se prakticky ke všemu.



Jaký byl váš nejkrásnější životní moment?

První mě napadlo, když mě srazilo auto na motorce a nic se mi nestalo. Jen jsem si zlomil čelist, neuvěřitelné štěstí. To bylo hezké.

Máte nějaký životní cíl?

Chtěl bych dosáhnout bodu, ve kterém jsou můj otec a můj strýc. Vedou spokojený život, mají se dobře, dělají věci, které je baví, a nemusejí řešit prkotiny.

Děláte chyby?

Neustále. Třeba jsem nedávno přišel na důležitou schůzku o padesát minut později, to jsem nezvládl. Ale dnes jsem zase přišel o tři čtvrtě hodiny dřív, takže jsem to trochu vyrovnal. To je samozřejmě vtip, ale chtěl jsem tím říct, že každá chyba se dá napravit.

Jak moc ovlivnila váš byznys pandemie?

Vím, co nás to stálo, a vím také, co nám to dalo. Vzali jsme to jako bojovku, všichni jsme se ocitli v jeden okamžik ve stejné situaci, a tak jsem se nutil, abych dokázal v té krizi vyjít. Hledali jsme cesty, jak fungovat. To bylo na jaře. Jak to dopadne při druhé vlně, ještě netuším.



Na co se teď nejvíc těšíte?

Až se věci trochu uklidní, až skončí tato velmi turbulentní doba, život se na chvíli zpomalí a nebudeme se muset stále otáčet, zdali nás někdo nesleduje.

Myslíte si, že pandemie skončí?

Myslím, že úplně nikdy neskončí. Ale věci se pročistí a společnost bude zase normálně fungovat. I když trochu jinak.