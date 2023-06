Lupič vykradl stovky horských chat. Dohnala ho až láska k literatuře

Netrvalo dlouho a podle otisků prstů kriminalisté zjistili, že za tou spoustou vykradených rekreačních objektů bude pravděpodobně jediný pachatel, a to dvaadvacetiletý Jiří H. z Nového Boru na Českolipsku.

Jiří řádil jak v okolí Máchova jezera, tak v Lužických horách, v Krkonoších, ale i v Orlických horách a později zavítal také do Tater.

Malůvky

Jeho počínání bylo zvláštní, s takovým zlodějem se kriminálka ještě nesetkala. Zatím nepolapený zloděj si vyhlédl chatovou osadu, která byla s přicházejícím podzimem už opuštěná, a hned se vloupal do několika chat. Jednu z nich si pak vybral jako dočasný příbytek a do ní si z ostatních nanosil, co potřeboval. Například vařič, konzervy, deky anebo čisté oblečení, do něhož se převlékal.