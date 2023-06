Když to atentátníkům nevyjde. Zkoušeli to s bombami, mušlemi i letadlem

Pokusy o atentáty, které se nezdařily, dávají příležitost se zamyslet nad tím, co by bylo, kdyby. Mohla by jediná kulka něco změnit? Jak by vypadal svět, kdyby se narušenému Samuelu Josephu Byckovi povedlo unést v roce 1974 letadlo a narazit s ním do Bílého domu? Zvýšila by se bezpečnostní opatření na letištích dřív a 11. září by nebylo smutnou připomínkou zmařených životů? A co by následovalo, kdyby následkům atentátu podlehl Lenin? Stala by se z Ruska komunistická Mekka?

Smrt oběti pro ně vlastně není podstatná, zajímají se spíš o svou image.