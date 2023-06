Postoupili jsme o kilometr, teď se bojuje na silnici k Mariupolu, tvrdí Kyjev

Epicentrum bojů na Ukrajině se přesunulo na silnici vedoucí do Mariupolu, kde ukrajinská ofenziva pomalu zatlačuje ruské síly, s britskými tanky Challenger připravenými zapojit se do bojů. Informovala o tom podle listu The Guardian náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová.