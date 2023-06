Foltýn: Před válkou uteklo z Ruska půl milionu dětí prominentů, Putin souhlasil

Proti ukrajinské ofenzivě z loňského roku je podle Otakara Foltýna ta letošní v mnohém odlišná. „Ruská armáda je koncentrována v podstatně menší oblasti než loni. Tehdy měli Rusové problém zejména s logistikou. Jakmile počet ruských vojáků přesáhl 160 tisíc, začalo mít Rusko problém s logistikou, která se začala hroutit.“

Po osvobození Chersonské a Charkovské oblasti v loňském roce se podle analytika zmenšilo okupované území a hustota ruských sil se zvětšila. Navíc Rusové měli delší čas na to, aby si připravili několik linií obrany a položili obrovské množství min. „A to je aktuálně pro Ukrajince největší problém,“ dodává.

Ukrajina si zaslouží vyhrát

A jak velké a silné armády teď proti sobě na frontě na začátku ukrajinské protiofenzivy stojí? „Loňská mobilizace přivedla do ruské armády statisíce branců, ale jejich vycvičenost i bojové schopnosti jsou výrazně nižší než u kariérních vojáků z povolání. A o ty Rusko loni přicházelo extrémně rychlým tempem.“

Kvalita ruské armády se tak podle něj výrazně nezvyšuje. „K tomu tu je navíc velmi rigidní centralizovaný systém řízení a samostatnost velitelů na operační a taktické úrovni je malá. A v tom má výhodu ukrajinská armáda, která naopak dává velitelům vysokou samostatnost. Rusko je samozřejmě obrovská země a má větší armádu než Ukrajina. Na druhé straně na ukrajinské straně je kvalita, iniciativa a odhodlání,“ říká expert.

„Ukrajinci si zaslouží, aby svoji zemi osvobodili. Otázkou zůstává, kde mají šanci uspět. Jestli jsou například schopni dobýt zpátky Krym, což v tento okamžik zřejmě není ve hře. Ukrajinci teď usilují o to, aby přerušili pozemní spojení mezi Ruskem a Krymem,“ vysvětluje Foltýn.

To ale podle něj neznamená, že v Záporožské oblasti probíhá hlavní směr ukrajinské protiofenzivy. „Uvědomte si, že z dvanácti až šestnácti nově vycvičených ukrajinských brigád byly v tuto chvíli nasazeny jenom tři nebo čtyři. Výrazně větší část útočného potenciálu ukrajinské armády tak stále zůstává v záloze.“

Ani tank není nezničitelný

Rusko se v posledních dnech v rámci propagandy snaží veřejnosti ukázat, že Ukrajině zásadně nepomáhá západní technika. V ruských médiích se tak objevily záběry několika zničených tanků Leopard. Podle Foltýna se dají ztráty očekávat, zvlášť když ukrajinská armáda operuje v extrémně zaminovaném terénu.

„Uvědomte si ale, že ani tank není nezničitelný. Ale západní technika má podstatně lepší ochranu posádky. To tedy znamená, že tato technika umožňuje přežití většího počtu vojáků. Tanky mohou být poškozeny, nebo dokonce zničeny, ale vojáci mají podstatně větší šanci, že přežijí, a mohou tak okamžitě nasednout do nových strojů,“ uvádí analytik.

Začátek ukrajinské protiofenzivy vypadá zatím nadějně. Nejde sice o bleskurychlý útok, ale o intenzivní a účinný postup. „Blíží se k hlavní obranné linii a v momentě, a kdyby se jim podařil průlom této linie, samozřejmě se postup ohromně zrychlí. To podobně, jako jsme to viděli v případě vytlačení Rusů z Charkovské oblasti. Pak mají Ukrajinci šanci dosáhnout pobřeží Černého moře a přerušit spojení Krymu s Ruskem,“ říká Foltýn.

Podle něj však stále není jasné, zda v tomto případě půjde o hlavní směr ofenzivy. Ve hře je také útok na Doněckou a Luhanskou oblast. „To, že neznáme podrobnosti, udržuje v nejistotě ruskou armádu. A to je dobře, protože čím déle budou Rusové v nejistotě, tím více budou muset přesouvat svoje posily. A čím více se hýbou, tím více odkrývají své pozice,“ dodává.

Úprk synů prokremelských elit

Rusko podle Foltýna bude muset i nadále mobilizovat. „Cílové početní stavy nejsou dosaženy a mobilizaci by Rusové potřebovali. Ale stále se tomu zjevně maximálně vyhýbají. Předvčerejší rozkaz prezidenta Putina k oficiálnímu náboru ruské armády ve věznicích je toho důkazem.“

„První vlna mobilizace byla výrazně omezena tím, že Kreml zcela záměrně nechal utéct 600 až 800 tisíc Rusů v mobilizačním věku. „Byli to synové vyšší a střední třídy z Moskvy, Petrohradu a dalších deseti velkých měst.“

„Ti mají jazykové schopnosti, mají peníze, mají kontakty a hlavně mají rodiče, kteří jsou součástí režimu. Byli skutečně záměrně propuštěni z území Ruska, aby nemuseli být mobilizováni. Pak se zavřely hranice a zbytek nešťastníků už mobilizován byl. Snažili se opravdu nabrat kdekoho a podle všeho se jim to moc nedaří,“ míní Foltýn, podle něhož jsou děti kremelských prominentů i v Česku.

Před mobilizací prchl například Danil Šebunov, syn ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Místo toho, aby se zapojil do bojů na Ukrajině, rozhodl se podle zahraničních médií budovat kariéru zpěváka pod pseudonymem Sheba.

„Odhozené nedopalky“ v Belgorodu

Otakar Foltýn v Rozstřelu také hovořil o pozadí útoků ruských dobrovolnických legií v Belgorodské oblasti. Podle něj se to děje s požehnáním ukrajinské armády, která protikremelským ruským diverzantům zřejmě poskytuje účinnou vojenskou techniku, zřejmě dokonce západní výroby.

„Tyto útoky nemají za cíl nějaký hluboký průnik do ruské oblasti, ale způsobují Rusku obrovskou ztrátu prestiže. Navíc Ukrajinci tím velmi šikovně přesměrovali ne zrovna malé ruské síly do této oblasti a tyto síly chybí na jiných místech. Prostě nejde o to, že by ukrajinská armáda usilovala o obsazení Belgorodu. Smyslem je vázat tam ruské síly. Říkáme tomu: odhozené nedopalky,“ uvádí Foltýn.

Expert následně v Rozstřelu hovořil podrobně i o ruské vnitropolitické situaci. „Stále platí to, co v devadesátých letech řekl o Rusku Václav Havel. Tedy že jediná věc, které se bojíme víc než silného Ruska, je slabé Rusko.“

„Rusko nelze vojensky okupovat a nelze tam provést denacifikaci jako v Německu po druhé světové válce. V tento okamžik by bylo ideální, kdyby Ukrajina osvobodila svá okupovaná území a Rusko by se nepropadlo do totálního chaosu,“ míní analytik.

Prigožin je horší než Putin

Celá ruská politická scéna je v tuto chvíli obětí ruské válečné mašinérie. Protiukrajinský nacionalismus ovládl veřejný prostor a má zřejmě i silnou podporu mezi běžnými Rusy. Tímto druhém šovinismu je prý mimo jiné prostoupen například i uvězněný opoziční politik Alexej Navalnyj, který navíc reprezentuje pouze řádově jednotky procent ruské populace.

Nebezpečnou variantou by bylo, kdyby otěže moci převzali po Vladimiru Putinovi lidé typu Jevgenije Prigožina. „To je vyhánění čerta ďáblem. Prigožin je pravděpodobně ještě horší než Putin jak z hlediska cílů, tak z hlediska nátury. On se pohybuje poblíž fronty a viděl obrovské ztráty, které jeho Wagnerovci utrpěli.“

„To na něm zjevně zanechává nějaké psychické následky, byť se sám prezentuje jako velmi silná osobnost. Nepřeceňoval bych jeho sílu, ale vnímal bych ho jako velmi výraznou indicii toho, že vnitřní mocenský boj v rámci kremelské kliky se zintenzivňuje a zvyšuje se pravděpodobnost, že kdyby Putin přišel o moc, někdo podobný ji bude chtít získat do svých rukou,“ myslí si Foltýn.

Čím vším vybavuje Západ ukrajinskou armádu? Dodá NATO Kyjevu stíhačky? Mohla by být vojenská pomoc Západu větší? Jak vnímá výhrůžky Ruska jadernými zbraněmi? A může být nějaká menší taktická jaderná zbraň nakonec skutečně použita? I na to odpovídal Otakar Foltýn v Rozstřelu.