Dětem vstup zakázán. Co ukrývá sexshop? Elektrické výboje i smlouvy o otroctví

Dřív než svoje případné předsudky musím překonat 250 kilometrů vlakem. Po víc než třech hodinách jízdy je právě tak čas na oběd. Na ten jdu se zakladatelem e-shopu YOO.cz Vojtěchem Slámou a jeho přítelkyní Michaelou Hrubou. Ta je zároveň jeho podřízenou. Tím vám nedávám nahlédnout do jejich nejhlubšího soukromí, jakkoli se to nabízí vzhledem k oboru, v němž pracují, ale tak to u nich zkrátka je. Vojta je zakladatelem a majitelem firmy, kde Míša pracuje. Jejich seznámení stojí za zmínku, jakož i to, proč se Vojta vrhl na prodej erotických pomůcek.

Už předem jsem dostal seznam úkolů. Například: „Zabalte balíček plný čvachtadel a vibračníků tak, aby nikdo nepoznal, co se v něm skrývá.“