Krkonoše za císaře pána. I na Sněžce trvaleji žili lidé, říká fotograf Scheufler

Která fotografie vás nejvíc rozesmála?

Mě rozesmála spíš hned první otázka... Nějaký velký smích ve mně ale nebudí žádná fotografie z c. k. Krkonoš, jen takový pobavený úsměv. Život na horách byl tvrdý, mám respekt k horalům. Zejména mě pobavila fotografie se sněhovou slavobránou, kde je v průhledu vidět nápis Sklad rakví... Fotograf to celé schválně nainstaloval jako při ochotnickém představení a k výjevu přidal i sám sebe, takže jde vlastně také o autoportrét fotografa. Mnozí fotografové ostatně tehdy měli k divadlu a rodící se profesi filmových režisérů blízko. Oblíbenou inscenací byly pády do sněhu. Zdá se, že naši předkové se na fotografiích smáli trochu jiným věcem než lidé v současnosti, jejich humor byl poněkud prvoplánový, a kdyby cestovali časem do naší doby, nerozuměli by zase některým našim vtipům.

Například ve Špindlerově Mlýně se zřítilo několik hostinců. Tehdy asi fotografa vůbec nenapadlo, jestli není nemístné na místě katastrofy pózovat v oblecích a kloboucích.