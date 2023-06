Dítě v těle matky získává chutě, ale i toleranci k alkoholu, popisuje biolog

Rodí se děti jako nepopsaný list papíru? Anebo už na svět přicházejí s jistým očekáváním o jeho fungování? Co vše v mámině břiše z vnějšího světa vnímají? A co si pak po porodu ze svého prenatálního života pamatují? „Děti se například rodí s očekáváním, že se kolem nich budou vyskytovat obličeje. Ve zrakovém centru totiž máme oblast, která se na ně specializuje a umí je velmi dobře najít. Tato schopnost je zakódovaná už v mozku ještě nenarozeného dítěte,“ říká biolog a popularizátor vědy prof. JAROSLAV PETR (64). Co všechno už nenarozená miminka umějí, co se naučí až po porodu a o jaké schopnosti v prvních týdnech a měsících svého života přijdou? | foto: Michal Sváček, MAFRA