Nejhorší zvuk, s nímž nejsou naše instinkty v souladu, je dětský pláč, říká mentorka

Je pravda, že nějaké trauma v sobě neseme každý z nás?

Bezpochyby. Traumatizovaní nejsou jenom lidé, kteří zažili holokaust, váleční veteráni nebo oběti sexuálního zneužívání. V životě každého člověka se najdou události, které ho nějak nepříjemně zasáhly. Mnohá traumata si neseme už z dětství.

Z vaší iniciativy je v Česku dostupný celovečerní film Moudrost traumatu, jehož představitelem je lékař Gabor Maté, Kanaďan původem z Maďarska. Co považujete za jeho hlavní poselství?

Probouzí soucit a dává naději. Oceňuju na něm, že nejde o suchý dokument, který by sledoval jenom odbornou linku. Je nádherně zpracovaný. Od června ho viděly čtyři miliony diváků z dvou set zemí. Vypovídají v něm lidé z různých sociálních vrstev, taky obsahuje Gaborův osobní příběh. Jeho židovská rodina šťastně unikla deportaci do koncentračního tábora. Sám prožil základní trauma jako roční miminko, které bylo na sklonku války odloučeno na šest týdnů od matky. V dospělém věku kvůli tomu začal trpět depresemi.