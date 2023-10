Přišel Richard a já běhal pro těhotenské testy, vzpomíná ošetřovatel goril

Byl jste chovatelem goril, působil jste i v pražské zoo. Jak to začalo? Byl to váš sen?

Vůbec ne, nebo vlastně jen napůl. Vždycky jsem chtěl pracovat se zvířaty a už na základní škole jsem o tom uvažoval, ale okolnosti tomu nepřály. Tehdy se studijní obory vybíraly z takové brožury, kde byly uvedeny střední školy a počet lidí, kolik daný rok na obor přijmou. Chovatel exotického zvířectva, což byl obor připravující lidi do zoo, tehdy bral jednoho člověka. Byla to škola v Čakovicích. Lesnická škola, kde bych se taky pohyboval kolem zvířat, byla mimo Prahu, kde jsem bydlel. Takže jsem šel na gymnázium.

Moja do té vody spadla. Byl jsem s kolegyní venku, přeskočil jsem zeď a skočil do expozice do vody. Moju jsem vytáhl a začal jsem ji křísit. Richard celou dobu stál tak dva metry ode mě.