O začátku Pongova života se toho moc neví. „Podle všeho se narodil v roce 1994. Kdy a kde, to jsme nevěděli. Co jsme věděli, bylo to, že pochází z Kamerunu, kde pytláci vyvraždili celou jeho gorilí rodinu a coby mládě ho prodali na černém trhu,“ začíná vyprávění Marek Ždánský.

Kdo ho krmil, nevíme, ale odhadujeme, že dostával brambůrky, dorty, nějaké buchty, sladké limonády a kdovíco ještě. Když přišel do zahrady, měl zkažené zuby a neznal běžnou potravu goril.