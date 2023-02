Moja je i gorilí kluk, vysvětluje ošetřovatel, který pokřtil mládě v Africe

Právě sledování mláděte v Kongu bylo jedním z důvodů cesty za gorilami. V rodině nového Moji navíc uhynul samec, takže se jeho tlupa rozpadla a samice se připojily k novým skupinám. Tam však může dojít ke komplikacím, protože samci často nová mláďata nepřijmou a zabijí je, aby si nevychovávali konkurenty.

Marek Ždánský a jeho kamarád Vladimír Čech dlouhodobě podporují národní park De Kahuzi Biega v Kongu. Tam jako na jediném místě na světě žije poddruh gorily východní. „Naše spolupráce spočívá v tom, že podporujeme stopaře. To jsou lidé, kteří tam dělají tu nejtěžší práci. Vlastně navykají gorily na přítomnost lidí,“ osvětluje. Na cestě je doprovázela i herečka Stanislava Jachnická, které se tím splnil sen spatřit gorily v přírodě.

Proč zvykat gorily na lidi?

Pro Kongo je velmi důležitý příjem z turistického ruchu. Turisté tam při návštěvě nechávají z jejich pohledu hodně peněz. A ten park pak z toho může žít. Takhle už to funguje například ve Rwandě a Ugandě, kam se jezdí za gorilami horskými. A to je to, o co se pokoušíme v Kongu.