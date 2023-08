Romský kurátor o „kultuře chudoby“: Jediná cesta ven vede přes vzdělávání

Čelíte často předsudkům?

Kamkoli přijdu, jsem v první řadě Rom. Roli to hraje jen v situacích, kdy mne lidé neznají. Jakmile si mne okouknou, přestanou to řešit a chovají se úplně normálně. S předsudky se už skoro nesetkávám, na konci 90. let to bývalo horší. Skinheadi mne tehdy párkrát zbili jen proto, jak vypadám. Jednou mne napadli před Vánocemi v obchoďáku. Kopali do mě, všude plno lidí.

Představte si, že by vám chyběla elementární znalost antikoncepce. Kdybyste nepocházel z malé rodiny, možná byste taky měl osm dětí. Za normální považujeme to, v čem jsme vyrůstali.