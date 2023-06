Je tu paradoxní spojenectví mezi Romy a krajní pravicí, říká expert k vraždě v Brně

Myslíte, že by tento konflikt mohl eskalovat v něco většího?

Je to tragický incident, který doposud není došetřený, takže můžeme pouze spekulovat, co se stalo. Ale zřejmě nešlo o nějakou naplánovanou akci. Myslím si, že je to výsledek nějakého situačního konfliktu, jehož pozadí odhalí až vyšetřování. Nicméně je pravdou, že se toho už chytily různé skupiny, které se snaží paušalizovat původ pachatele a natahují to na současné nálady ve společnosti namířené proti Ukrajincům a vládě.

Na Facebooku se strhla velká vlna nenávistí, která se snaží propojit, že Ukrajinci jsou zde díky tomu, že je sem vláda pozvala, a proto tady páchají kriminalitu. Vyvolalo to velké emoce i v části romské komunity a vlastně to vyvolává také pnutí vůči té umírněnější části kolem Romea, která se snaží vysvětlit, že na základě jednoho pachatele nelze paušálně odsoudit celý národ. Je to takové „spouštědlo“ toho, že řada Romů se cítí vůči Ukrajincům znevýhodněna.