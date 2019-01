Věřte si a nikdy se nevzdávejte, vzkazuje MOgirl Lucka

Sama o sobě by řekla, že je spolehlivá, přátelská, důsledná a usměvavá. A fitnesska, protože to k ní patří též.

Jejím nejhorším zaměstnáním dosud byla práce v McDonald´s, naopak svou dnešní pozici, vedoucí skladu, si pochvaluje. „Baví mě to, ani to pro mě není práce,“ říká.

MOgirl Lucka Nejraději má špagety bolognese, nemusí játra. Jejím oblíbeným filmem je Sedm životů. Po práci jde ráda do fitka, vaří… „Nebo někomu prodlužuju vlasy,“ říká.

Její moto zní „nikdy se nevzdávat“. A dokládá ho vlastním příběhem. „Když jsem začínala fotit, chodila jsem na workshopy, kde byly vždy dvě modelky. Jednou tam řešili něco ohledně pózování, výrazu na fotkách a o tom, že ne každý na to má a může to dělat,“ vzpomíná. Ji tehdy nevybrali. Vnímala to jako signál, že na to zřejmě nemá, byť kritika nebyla cílená na ni.

„Posunulo mě to však. Začala jsem na sobě ve všech ohledech pracovat. A teď vybírají a dávají za příklad mě,“ usmívá se. A dodává: „Věřte si. Věřte ve svou krásu, ve svou velikost, pracujte na ní a nikdy se nevzdávejte.“

Její nejnovější tetování je na stehně, ale inkoustu nabídla i žebra, levou ruku, na pravé má rukáv. „Tetování mám místo šperků,“ říká.

