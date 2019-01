Vánoce dojmou i naše dívky, říká zakladatelka projektu MOgirls

Jak tráví Vánoce dívky z rodiny MOgirl?

Myslím, že jako ostatní!

Ptám se proto, že některé z dívek jsou vyznavačky BDSM, leckteré mohou na diváka svých fotosetů působit jako rebelky, s nimiž se poklidné, tradiční svátky nemusejí rýmovat.

Nemůžu mluvit za všechny holky, ale myslím, že Vánoce dostanou každého. Někdo to prožívá více, někdo méně. Lišit se asi mohou dárky pod stromečkem. Pěkný bičík nebo poukaz na tetování či kvalitní kniha nebo vstupenka na výstavu v zahraničí či koncert MOgirls určitě potěší.

Na Xman.cz jsou MOgirls už tři a půl roku. Jak se projekt proměnil?

Hlavně v tom, že vychází v tištěné podobě ve formátu A4. Jinak zůstává princip stejný. Podporujeme alternativní modelky a české talentované fotografy, ať profi, nebo neprofi. Pořád tvoříme komunitu lidí, které baví focení, a samozřejmě taky pěkný holky.

Leckterý čtenář se může ptát: je náhodou, že právě MOgirls spojuje kromě tetování i alternativní muzika, občas netradiční sexuální zájmy?

Myslím, že jsme v tom jen otevřenější. Většina lidí má nějakou svou úchylku, jen my o tom klidně mluvíme veřejně. Ale ona je spíš otázka, co je to netradiční sexuální zájem…

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Letos byly MOgirls i na erotickém festivalu, nebyl to pro ně trochu výlet do mainstreamu?

Měli jsme tam svou vlastní stage ve spolupráci s alternativním erotickým e-shopem, a ta nebyla právě mainstream, byla o bondage. Ukazovali jsme vázání, věšení, plácání, vodění na vodítku. U našeho podia bylo vždy dost diváků, to je důkaz, že lidé jsou zvědaví a zvídaví… I když to vlastně nebyl sex, onanie ani striptýz, ale například umělecké vázání shibari, i tak lidi vydrželi koukat a bavilo je to.

Jaké jsou další plány?

Pravděpodobně bude v únoru MOmag party pro naše fanoušky, kde budou všechny naše MOgirls. Také chci posun v tištěném časopise, což však vyžaduje mnoho času. A málokdo ví, že za MOmagem jako takovým stojí stále jen jedna osoba. A je to dost náročné. Sponzor by se hodil. (smích)

Jak se k vám dívky dostávají?

Buď na nějakou narazím třeba na Instagramu a napíši jí, nebo píšou samy, tak to je ve většině případů.

Jaké jsou jejich nejčastější pochyby, nejistoty?

Hodně holek si například myslí, že nejsou hezké. Nebo že jsou tlusté. Teď nechci být ten člověk, který má právo hodnotit krásu, ale většina holek, co píše, má na to být MOgirl. Pokud napíše slečna, která se mi do konceptu nehodí, tedy není pro mě nějakým způsobem zajímavá, nemá třeba dost alternativní vzhled, vyjasníme si to.

Musela jste naopak přání, nápady nějaké dívky odmítnout jako příliš odvážné?

Určitě u nás nenajdete prvoplánové fotky ala roztažené nohy a „full naked“ snímky, kdy je vše vidět. Není to proto, že by se mi to nelíbilo. Jde o to, že v projektu jsou holky, které mají zaměstnání například v IT nebo státním sektoru, a jejich pracovní pozice by jim nedovolila mít erotické fotky. To, co fotíme, je spíše alt photo, art photo, možná erotic photo, ale určitě to nejde brát jako porno. Ňadra jako nahotu neberu, avšak ani ty u nás nejsou moc k vidění a rozhodně do toho nikoho nenutíme.