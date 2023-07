VIDEO: Kdo šplouchne nejvíc. Závod Highjump představí i splashdiving

Splashdivingu se věnujete téměř dvacet let. Jaké byly začátky?

Oficiálně jsem začal v roce 2004 na prvním mistrovstvím světa ve skocích takzvaných „prdeláčů“. Pocházím z gymnastické rodiny a od gymnastiky jsem postoupil ke skákání do vody. Následně jsme s partou kamarádu přišli na to, že do skákání chceme přinést vice freestylu. Ovlivnily nás sporty jako skateboarding a snowboarding. A tak jsme založili organizaci X-Diving.

Je splashdiving podle vás vůbec sport? Jak probíhá trénink?

Samozřejmě je. Trénujeme, máme soutěže, máme vlastní organizaci. Nacvičujeme na skokanské plošině a připravujeme se také nasucho v tělocvičnách. Mnoho našich sportovců dělá parkour, skáčou z blobu, věnují se dalším freestyle sportům. Jsme parta šílenců, které baví adrenalin a show.

Jste držitelem světového rekordu. Cesta k němu však nebyla snadná…



Christian „Elvis“ Guth Je mu 38 let, vlastní organizaci X-Diving, se kterou organizuje skokanské závody a předvádí své kousky veřejnosti. Věnuje se tako blobbingu, snowboardingu. Má čtyřletou dceru, té se nyní věnuje nejvíce. Organizuje technoparty ve svém rodném Bayreuthu. Jeho životním snem je být nezávislý jak v pořádání skokanských závodů, tak technoparty. Chce být vzorem pro svou dceru a chce jí ukázat svůj svět.

Chtěli jsme posunout hranice zase o kousek dál. Proto jsme zvyšovali výšku, co nejvíce to šlo. Nakonec jsem potřeboval vrtulník, který mě dostal do výšky 43 metrů nad bazén. Rekord se povedl, ale já jsem se dost zranil… Nakonec se však poranění páteře povedlo dobře vyléčit, dnes už mě nijak nelimituje, ani si na něj nevzpomenu.

Přesto splashdiving bolí. Jsou úrazy časté? Je nebezpečný?

Stejně jako v jiných sportech dochází ke zraněním kvůli individuálním chybám. U každého skokana je to jinak. Někomu se zranění vyhýbají, jiní jsou pořád jednou nohou v nemocnici. Nebezpečný v zásadě není, ale jakýkoli skok z více než deseti metrů patří do extrémní kategorie a zahrnuje určité riziko. S tím se musí počítat. S tím do toho jdeme…

Co je nejzásadnější proto, aby se vaše divočení dělalo co nejbezpečněji?

Trénink, rutina, důslednost. Musíte vědět, jak skočit a dopadnout, to znamená trénovat.

V poslední době je velmi oblíbený také takzvaný deathdiving. V čem je oproti vaší disciplíně jiný?



High Jump 2023 Již čtyřiadvacáté pokračování skokanských závodů se uskuteční 4. a 5. srpna v lomu v Hřiměždicích. Představí se špičkoví skokani z celého světa, na návštěvníky čeká také hudební program. Na něm zahrají například NobodyListen, Nik Tendo, 58G, PSH, Prago union, Matamar, Roxtar, Saxofrancis, TiGi, Rido a mnoho dalších.

Jsou to velmi podobné sporty. Splashdiving má však čtrnáct přistávacích pozic, deathdiving pouze dvě. A ty dvě jsou velmi nebezpečné. My jsme je dřív zařazovali do skoků jen velmi málo. Dnes už však tento styl dopadů do vody spousta skokanů naopak vyhledává. Líbí se to, diváky to baví. Takže proč ne? I já to mám ve svém portfoliu. Skokan dopadá více na břicho a přední část těla. A to vypadá jako totální vražda.

Velkou komunitou splashdivingu se chlubí Německo. Proč je tak oblíbený právě u vás?

Máme asi sto desetimetrových skokanských můstků a silnou kulturu bazénů pod širým nebem. To je optimální živná půda pro takový sport.

Pravidelně jezdíte na závody High Jump do Hřiměždic. Co vám dávají?

Super atmosféru, lidi, s organizačním týmem jsme dobří přátelé už skoro dvacet let, je to fajn spojení freestyle sportu s muzikou. Taková party jinde není. Je to nejlepší akce celého roku. Slibuju, že i letos bude na co koukat.