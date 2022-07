Na Highjumpu se představí pětasedmdesátiletý skokan i světový rekordman

Genevieve Bradley (USA, Havaj)

Genevieve Bradley nebude v Hřiměždicích skákat poprvé.

Genevieve je třicetiletá skokanka z americké Havaje. Patří mezi světovou elitu a má za sebou pravidelnou účast v nejprestižnější sérii závodů světa Red Bull Cliff Diving. Skokanskou kariéru započala už na střední škole a díky gymnastické průpravě se jí podařilo dovednosti dovést tak daleko, že zařazuje ty neobtížnější skoky z výšky až dvacet metrů nad vodní hladinou. Kromě toho ráda peče a hraje hry.

Matthias Appenzeller (Švýcarsko)

Matthias Appenzeller vystudoval práva, zhlédl se však i ve skocích do vody. A daří se mu výtečně.

Pochází ze Švýcarska a svou zemi reprezentuje na světových šampionátech. Vystudovaný právník z Curychu je švýcarským šampionem, patří mezi širší výběr skokanů série Red Bull Cliff Diving a můžeme od něj čekat vytříbený cliff diving nejvyšší úrovně. Skokům do vody se věnuje od čtyř let. Na Highjumpu se představil poprvé v roce 2017, kdy dosáhl na druhé místo.

Celia Fernándezová (Španělsko)

Celia Fernandezová skoky do vody žije. V roce 2021 se Celia Fernándezová vrhla do Jeskyně světla na jednom z Baleárských ostrovů. A tady je Celia Fernándezová naopak uprostřed ruchu světové metropole. V červnu 2022 skákala v Paříži.

Španělská skokanka je členem vybrané společnosti z Red Bull Cliff Diving World Series. Mezi její skoky patří ty nejtěžší kombinace vrutů a salt. Stabilně skáče z výšky dvaceti metrů nad hladinou. Na Highjump si našla čas ve svém nabitém závodním programu.

Peter Roseney (Švýcarsko)

Peter Roseney je velký showman.

Miláček hřiměždického lomu. Je až neuvěřitelné, co tento pětasedmdesátník dokáže. Jako jediný z celého startovního pole předvádí skoky z šestnáctimetrové výšky ukončené hlavou vpřed! Peter Roseney je již stálicí Highjumpu a letos přijíždí po desáté. Organizátorům už pět let říká, že to je naposledy. Vždy však změní názor, pravidelně trénuje a letos je opět připraven.

Denis Vantuch (Česká republika)

Zřejmě nejžhavější želízko v ohni z České republiky. Talentovaný skokan z moravské metropole je dítětem hřiměždického lomu. Se skoky do vody z velkých výšek začínal právě zde a letos předvede, kam svoje dovednosti posunul. Je několikanásobným českým mistrem a stabilním členem týmu Highjump.

Laso Schaller (Brazílie/Švýcarsko)

Světový rekordman ve skoku do vody, před několika lety se vrhnul z vodopádu v Magii z výšky téměř 59 metrů. Překonal tak světový rekord českého kaskadéra Rudolfa Boka. Laso Schaller si obecně vybírá zajímavé výzvy. Letos v zimě například přijal výzvu organizátorů Highjumpu a skočil do hřiměždického lomu na začátku února. Voda měla dva stupně Celsia.

Akce se tradičně pochlubí bohatým doprovodným programem. V jeho hudební části nebudou scházet legendy hip hopu PSH, world music skupina United Flavour Sound System, fresh rapová skupina 58G, reggae ska skupina Fast Food Orchestra nebo dýdžejové Friky a Akvamen.