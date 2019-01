VIDEO: Souboj s vlnami. Takto Češi ovládli mistrovství světa v raftingu

Titul absolutních mistrů světa v raftingu 2018 získali v Argentině v hlavní kategorii muži z posádky TR Hiko a ženy TR Omega. Jako světoví šampioni se do Česka vrátili také rafteři z kategorie do 23 let z oddílu TR Hanace.

Svou dominanci v kategorii masters muži předvedla posádka složená ze zkušených rafterů TR Masters. Ti dominovali v Argentině ve všech kategoriích, není proto přeháněním napsat, že na světě nemají konkurenci.

Celkové druhé místo si z řeky Aluminé vezou juniorky do 23 let RK Troja Šelmy. Nejmladší závodníci, junioři do 19 let přidali ještě druhé místo celkově, pro něj si zajel dívčí tým Women - LET´s go Rajhrad, a celkový bronz, ten patří oddílu LET-CI Letohrad.