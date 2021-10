Jsem Viking a příbuzný Tolstého. Co o našich kořenech vypovídá genetika

Zkraje devadesátých let bylo módou ztotožňovat se s nějakým prastarým národem. Nejprve o sobě kdekdo říkal, že je židovského původu. Pak byli objeveni a přišli do módy Keltové. Když mi starší kamarád chtěl vyjádřit sympatie, řekl mi, že jsem určitě Kelt. Mezitím došlo k dalším revolučním objevům na poli genetiky, a tak nadešla chvíle si s pomocí vědy říct, kdo vlastně jsem.

Genetika a biologa Daniela Vaňka navštívím v jeho kanceláři v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Přišel jsem dnes jenom proto, abych si nechal odebrat svůj vzorek biologického materiálu. Výsledek bude znám za týden až čtrnáct dní . Zatím tedy doktor Vaněk v poznání mě samého nepůjde do takové hloubky, a ať mu o sobě řeknu cokoli, proti tomu, na co přijde, až rozplete šroubovici mé DNA, mohu-li to tak říci, to je opravdu nic.