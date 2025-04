Příběh spisovatelky Simony Monyové, která by letos oslavila 58. narozeniny, se stal inspirací pro šestidílnou sérii platformy Oneplay s názvem Monyová. Spisovatelku v ní ztvární herečka Tereza Ramba.

Je to herečka, která klame tělem. Za svůj život ztělesnila desítky postav. Často hrála ženy nepříjemně odměřené, nebo dokonce i nebezpečně intrikánské. Sama jim říká semetriky. Ve skutečnosti je však...

Vrah spisovatelky Monyové činu lituje, jejich dům ale prodat odmítá

Spisovatelka Simona Monyová by se v pátek dožila padesáti let. Před šesti lety ji zavraždil její druhý manžel Boris Ingr, který si za to odpykává patnáctiletý trest. Muž nyní z vězení napsal dopis...