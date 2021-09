Nejsme fanatici, šíří se o nás nesmysly, říká lídr Pirátů a STAN Elfmark

V primárkách v Pirátské straně uspěl ještě předtím, než vznikla jejich dohoda na společné kandidátce se Starosty a nezávislými (STAN).

„Pak to bylo na dohodě na celostátní úrovni, jak si rozdělíme čelo kandidátky v jednotlivých krajích. Z toho vzešlo, že ve Zlínském kraji postavíme jedničku my,“ vysvětlil 42letý poslanec a lídr kandidátky František Elfmark z Uherského Hradiště.

STAN jsou v regionu silná značka, nechtěl jste přepustit místo jedničky Petru Gazdíkovi? A nevykroužkují voliči známá jména Starostů?

Když se podíváme na výsledky krajských voleb v roce 2020, tak hnutí STAN dopadlo zhruba stejně jako my. Co se týče kroužkování, stát se to může, ale to platí pro obě strany. Moc to neřeším, hrajeme férově a v koaliční smlouvě jsme se dohodli, že se nebude dělat kampaň na podporu jednotlivých kandidátů, ale koalice jako celku.

A vydržíte spolu i po volbách? Nekývne někdo z vás na vládu s ANO?

Dopředu jsme se zavázali, že nepůjdeme do koalice s ANO, SPD ani KSČM. A to dodržíme. Byl bych velmi rád, kdyby podobný postoj zaujaly také strany, které tvoří koalici Spolu.

Co je podle vás hlavní téma nadcházejících voleb?

Jde o to, jestli zvítězí snaha o udržení demokratických poměrů, nebo bude pokračovat oligarchická vláda hnutí ANO. Máme tady dva opoziční bloky, které potřebují poskládat většinu. Jinak se Andrej Babiš domluví s komunisty a SPD a čekají nás potom těžká léta.

František Elfmark Narodil se v roce 1978 v Uherském Hradišti, kde stále žije.

Vystudoval obor aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích na Vyšší odborné škole elektrotechnické v Olomouci a poté obor marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Pracoval v oblasti IT a jako grafik. V letech 2014–18 byl radním v Uherském Hradišti, nyní je městským zastupitelem.

V roce 2017 byl zvolen jako poslanec za Piráty. Dva roky poté se stal jejich členem.

V čem podle vás Babiš ohrožuje demokracii v zemi?

Je to pořád dokola. Má obří střet zájmů, nikdy nepřizná, že reálně ovládá svoje svěřenecké fondy. Teď vyplula další kauza ukazující, že e-maily hnutí ANO spravuje Agrofert. Česku hrozí, že kvůli Babišovi přijde o dotační miliardy korun na rozvoj země z Evropské unie. Na toto téma a kritiku nikdy neodpověděl a ve Sněmovně se ukazuje, že normální diskusi s ním vést bohužel nelze.

V průzkumech ovšem ANO pořád vede, takže řadě voličů to asi příliš nevadí.

Části zřejmě ne, protože vždy dostanou něco za to. ANO přidává na důchodech nebo zvyšuje platy ve státní správě, ale nikdo neřeší, jaký dluh po něm zůstane. Další generace zadluží do budoucna obrovským způsobem.

Proč si ANO vybral jako hlavního soupeře „Pirátostan“, jak vám přezdívají?

Z jednoduchého důvodu. Od začátku jsme jejich vážný konkurent v boji o vítězství ve volbách. Na jaře, kdy se neschopnost vlády čelit pandemii koronaviru ukázala naplno, jsme byli v průzkumech první. Jako Piráti jsme transparentní a vznikáme odspodu, nejsme „holdingová“ pobočka. Možná si tím i trochu nabíháme, protože máme veřejné fórum, kde může každý z našich členů psát svoje názory, což ostatní strany nemají.

No právě, nezaděláváte si tím na problémy sami?

Nemám problém s tím, když se řeší nějaký výrok našeho člena nebo předsedy Ivana Bartoše z dřívějška. Ale musíte rozlišovat mezi názorem jednotlivců a oficiálním názorem strany. V jiných stranách se uvnitř dohadují ještě ostřeji, jen to není vidět. ANO navíc všechno interpretuje velmi útočným a manipulativním způsobem. Šíří o nás často úplné nesmysly.

A jak to tedy je? Chcete opravdu přijímat ilegální migranty a chcete, aby zemi řídil Evropský parlament a zelení fanatici, jak tvrdí Babiš?

Vidíte, to je jen další z řady jeho lží. V programu máme jasně nastavené, že problém s migrací chceme řešit tam, kde to hoří. Tedy přímo v tamějších zemích nebo na jejich hranicích. Nikdo tady nehodlá přijímat tisíce uprchlíků. A Evropský parlament? Ano, máme zástupce v zelené frakci, ale nejsme žádní ekofanatici, jak by si možná pan Babiš přál. Sám se jako poslanec věnuji životnímu prostředí a za zeleného fanatika se rozhodně nepovažuji. (úsměv)

Předvolební rozhovory MF DNES přináší rozhovory s lídry stran a hnutí, které v říjnových volbách usilují ve Zlínském kraji o křesla v Poslanecké sněmovně. Jejich pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příště: Ondřej Benešík (SPOLU)

Co hodláte po volbách změnit?

Když to vezmu za sebe jako poslance, tak bych rád více podpořil recyklaci jednorázových plastů, chybí mi tady větší podpora zálohování plastových lahví a hliníkových plechovek. Velké změny čekají odpadové hospodářství, v roce 2030 totiž končí skládkování a je třeba na to Česko nachystat. Hodně nespokojený jsem s tím, jak vypadá nový stavební zákon, s nímž přišla ministryně Dostálová. Lidem to stále bude komplikovat život.

A jaké problémy kraje byste chtěl vyřešit?

Poslanec má jen omezené možnosti, jak pomoci přímo svému kraji. Schvalujeme zákony, které platí pro celou zemi. Ale jako důležité vnímám propojení na Zlínský kraj, kde jsme jako Piráti v krajské radě. Týká se to zejména dopravní infrastruktury, sociálních služeb a životního prostředí. Jsem členem vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, musíme například otevřít vodní zákon a změnit jej.