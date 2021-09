Jednání s ANO se po volbách nebráníme, říká lídryně komunistů Pěnčíková

Poslankyní byla už v letech 2013–17, a když se v roce 2018 stal krajský komunistický poslanec Vladimír Koníček členem kolegia Nejvyššího kontrolního ústavu, nahradila jej ve Sněmovně právě Marie Pěnčíková. Jednačtyřicetiletá politička je nyní také lídryní KSČM ve Zlínském kraji.

„Budou to pro nás důležité volby,“ uvědomuje si Pěnčíková hrozbu pro komunisty, že ze Sněmovny poprvé v historii vypadnou.

Od kdy jste členkou KSČM?

Vstoupila jsem do ní hned, jak to šlo, tedy v osmnácti letech, aktivní jsem však byla ještě dříve. Roli samozřejmě hráli moji rodiče, kteří jsou také oba ve straně. Byla to pro mě samozřejmá volba, o níž jsem neměla pochybnosti.

Vážně? Ani krvavá minulost komunistické strany vám nikdy nevadila?

Vůči historii strany jsem kritická, můžu uvést například proces s Miladou Horákovou. Podle mě je to hlavně o lidech, ale ne o myšlence, kterou komunistický pohled na svět reprezentuje.

Marie Pěnčíková Narodila se v roce 1979. Vystudovala Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, poté učila a pracovala jako účetní.

Do KSČM vstoupila už v 18 letech, v letech 2006–14 a opět od roku 2018 je zastupitelkou v Morkovicích-Slížanech.

V letech 2012–16 působila jako krajská zastupitelka a v letech 2013–17 a opět od prosince 2018 je poslankyní.

Není KSČM dnes už jen stranou pro důchodce, která nemá mladým co nabídnout?

Nemyslím si to, ve straně máme i mladé členy. Třeba v pětičlenném vedení okresního výboru KSČM v Kroměříži jsou z pěti lidí jen dva starší než já. Mladým lidem jsme otevření. I v programu zdůrazňujeme témata, která se jich týkají: nedostatek bytů, vylidňování venkova, odcházení obyvatel do velkých měst.

Ale bude to stačit na to, abyste zůstali ve Sněmovně? V předvolebních průzkumech balancujete na hranici pěti procent.

Musíme si přiznat, že to pro nás budou velmi důležité volby. Kdybychom jako jediná levicová strana vypadli ze Sněmovny, byla by to škoda nejen pro nás, ale i pro obyvatele Česka.

Vzhledem k minulosti komunistické strany by ovšem řada lidí přivítala, kdybyste skončili, ne?

Určitě, je mi jasné, že spoustě z nich bychom tím udělali radost.

Kvůli podpoře menšinové vlády ANO a ČSSD se nemůžete tvářit, že jste klasická opozice, nejste ale ani v koalici. A co víc, nejste už ani klasická protestní partaj.

Podle mě je náš problém v tom, že strana sází na zaběhlý styl práce a jede v zajetých kolejích. Nenaskočili jsme na novější trendy, naše online komunikace je kostrbatá. Nepřispěla k tomu bohužel ani covidová pandemie.

Stranický sjezd máte až po letošních volbách. Nebude to pozdě?

Měl se konat už po krajských volbách, ale ústřední výbor jej odložil. Respektuji to, ale nesouhlasila jsem s tím, a proto jsem rezignovala na místo předsedkyně ústřední revizní komise. Podle mě bychom po určité době stagnace potřebovali nový vítr do plachet, nové impulzy. I proto by se mi v čele strany zamlouvala naše europoslankyně Katka Konečná.

Bylo chybou, že jste čtyři roky tolerovali vládu Andreje Babiše?

Ne všechny kroky vlády se mi líbily, ale musíme si uvědomit, že díky naší podpoře prosadila řadu věcí, které by jinak neprošly. Byla to rozhodně lepší varianta než vláda pravice. Jenže nám se tyto dobré výsledky nepodařilo veřejnosti vysvětlit.

Takže vám nakonec Babiš sebral řadu dřívějších voličů. Nebojíte se toho, že vám odejdou i k jiným hnutím?

ANO má kvalitní PR tým a orientuje se hlavně podle toho, jak mu vycházejí předvolební průzkumy. Když se jim změní preference, hned změní svoje názory a hlasování. Je pravda, že konkurence je teď větší, kandiduje třeba Přísaha Roberta Šlachty, ale myslím, že všichni voliči si pamatují, jak to s novými hnutími je a jak z nich nakonec lidé bývají zklamaní.

A co po volbách, pokračovali by komunisté v podpoře ANO?

To je otázka na případné budoucí vedení strany, po sjezdu by se to mohlo změnit. Dosud jsme podle mě dávali podporu nad rámec toleranční dohody, což nebylo dobře. Měli bychom si předem jasněji určit podmínky, za nichž by to šlo. Ale určitě bych se povolebnímu jednání s ANO nebránila, byla by to rozhodně lepší varianta než čistě pravicová koalice.

V Poslanecké sněmovně se věnujete životnímu prostředí a jste předsedkyní poslanecké komise pro vyšetřování loňské otravy řeky Bečvy. Jak se dá zamezit tomu, aby se to neopakovalo?

Cílem naší komise není najít viníka, od toho je tady policie a orgány činné v trestním řízení. Nás zajímá, kde došlo k pochybení a jak změnit legislativu. Budoucí Sněmovna bude například projednávat nový vodní zákon.

Co by podle vás pomohlo?

Opatření je celá řada, třeba valašskomeziříčská radnice v létě zavedla čidlo hlídající kvalitu vody, což je jeden z kroků. Některé záměry jsou finančně náročná a je potřeba zvážit, co by měl zaplatit stát a co jednotlivé firmy. Další oblastí je pravomoc orgánů na místě během havárie ohledně odběrů vzorků vody, v čemž byl nyní rozpor. Do budoucna musí každý přesně vědět, co je jeho úkolem, pokud k podobné havárii dojde.

Nikde jsem nenašel krajský program KSČM pro sněmovní volby, proč ho nemáte?

V programové oblasti jsme záměrně zůstali obecní, přece jen poslanci řeší věci týkající se celé země. Chceme se zaměřit na lichvu a exekuce, což je nejen v našem regionu velké téma. Podpoříme družstevní bydlení a výstavbu bytů a osobně bych ráda pomohla strategické průmyslové zóně v Holešově. Pokud pominu, že na tom místě neměla vůbec vzniknout, stát by mohl vedení kraje pomoct. Například přes intervence a daňové pobídky, zvážit by se měla i varianta skladových prostor pro státní podniky.