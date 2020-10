Zlínský kraj zažívá nástup Pirátů, naopak komunisté mizí

Piráti pokračují v tažení na obce, města a kraje. Před dvěma lety se jim podařilo dostat se do vedení několika samospráv a například ve Zlíně mají jednoho radního. Teď se Piráti s ještě lepším výsledkem (13,2 procenta) propracovali do krajského zastupitelstva, kde mají šest lidí. A rádi by získali tři místa v krajské radě.

„Měli jsme opravdu dobrou kampaň. Lidé s námi intenzivně mluvili. Také značka Pirátů táhne, lidé pozitivně vnímají to, co děláme ve Sněmovně,“ uvažuje krajská jednička Pirátů Hana Ančincová.

Strana v krajských volbách nikde vyloženě nepropadla. Piráti ve Zlínském kraji patří ve srovnání s ostatními kraji v republice k lepšímu průměru. Také oni se v kampani vymezovali vůči nové nemocnici, kterou prosazuje stávající lidovecký hejtman Jiří Čunek, a proto vstoupili do koalice s ANO, ODS a ČSSD, jež mají podobný názor.

Svůj vzestup chtějí Piráti potvrdit příští rok v parlamentních volbách. Před třemi lety získali v kraji necelých 9 procent a jednoho poslance, Františka Elfmarka. Příští rok by to podle něho mohlo být kolem 13 až 14 procent v kraji (2 poslanci) a 18 až 19 procent na celostátní úrovni.

„V komunálních volbách jsme získali některé zastupitele, navíc ve městech, kde jsme vůbec nebyli. V posledních sněmovních volbách nám připadlo 22 mandátů. Lidé vidí, jak pracujeme. Proto posilujeme,“ míní Elfmark.

Trikolóra je v kraji na vzestupu

Trikolóra se ve Zlínském kraji spojila se Soukromníky a Nezávislými a jako jediná buňka této strany v republice se dostala do zastupitelstva, kde má tři zástupce.

Uskupení mělo hutnou kampaň, kontaktní, billboardovou i internetovou. Zřejmě klíčová byla sázka na lídra – lékaře Jaromíra Bernátka, který dlouhé roky pracoval ve zlínské nemocnici a upřednostňuje její opravu před novým špitálem.

„Preferenčních hlasů jsem dostal poměrně hodně, ale to by zřejmě nestačilo. Myslím si, že to bylo silným tématem. Měl jsem konstantní názor, že vedení kraje nevede zdravotnictví správným směrem,“ zamýšlí se nad úspěchem Trikolóry Bernátek, podle něhož má strana v parlamentních volbách potenciál na více než 10 procent hlasů.

„Pan Bernátek neměl jiné sdělení, než že se vymezoval vůči nové nemocnici. Bez něj by strana nejspíš vůbec nemusela překročit 5 procent. Úspěch Trikolóry je tak možné přičíst do velké míry právě zápasu o nemocnici. A je to viditelné i u dalších stran, že téma nemocnice bylo důležité,“ podotkl zlínský politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Do krajského zastupitelstva se po vykroužkování dostal ze 43. místa i hazardní magnát Ivo Valenta, jenž zastupuje Soukromníky a v jejich barvách uplynulý víkend nedokázal ve druhém kole obhájit post senátora.

Soukromníkům se podařilo před dvěma lety dostat také na zlínskou radnici v rámci uskupení Rozhýbejme Zlín. Na kraji i na městě je za ně jako zastupitel Ivo Mitáček.

Zvednou se komunisté ze dna?

Opačný trend než Piráti a Soukromníci registrují komunisté. Před dvěma lety vůbec poprvé vypadli ze zlínského městského zastupitelstva a teď je totéž potkalo na kraji.

„Komunisté sami tvrdí, že není doba pro levici, levice byla poražena obecně ve všech krajích,“ zmínil Kouba. „Velkou část voličů jim odvedlo hnutí ANO. Menší, ale nezanedbatelnou pak krajní pravice, která má v kraji nebývale silnou podporu,“ doplnil.

Komunisté teď musejí rychle vymyslet něco, co jim pomůže přežít: právě v souvislosti s poslaneckými volbami příští rok na podzim.

„Můžou dopadnout úplně stejně jako krajské,“ uvědomuje si lídr komunistické kandidátky v kraji Ivan Mařák. „Každá rada je teď drahá. Naše spojení na nejvyšší úrovni není šťastné, to nám sebralo hodně hlasů, možná bychom se jinak dostali přes 5 procent. Chce to sebereflexi, musíme si všechno vyříkat mezi sebou,“ zamýšlí se Mařák.

Komunisté na celostátní úrovni tiše podporují vládní koalici ANO a ČSSD. Mařák si také uvědomuje, že by strana potřebovala více mladých voličů, což však nebude snadné. Straníci komunistům postupně ubývají, v roce 2018 měli v kraji 1 863 členů, letos je to 1 726.

„Na jednoho člena jsme dostávali 8 až 10 hlasů, letos to bylo jen 5. Takže to není jen o tom, že se nám snižuje členská základna, ale i tím, že lidé, kteří nás volili, už nás nevolí,“ dodal Mařák.