Nechci, aby nám z kraje odcházeli mladí lékaři, tvrdí lídr SPD Zlínský

Do hnutí SPD Vladimír Zlínský vstoupil v roce 2018 a jako důvod uvádí, že chtěl svoje názory říkat veřejně.

„Jako mnozí jiní lidé cítím, že se teď řeší zásadní otázky směřování Česka a celého světa a nechci zůstat mezi těmi, kteří jenom sedí doma a nadávají,“ říká lídr kandidátky hnutí Tomia Okamury.

Neberte to osobně, ale není nakonec jedno, kdo hnutí v kraji povede? Jste hnutím jednoho muže, lidé stejně většinou znají jen Okamuru.

Do Sněmovny bych nekandidoval, kdybych si myslel, že tam budu muset jen opakovat to, co řekne náš předseda. Rád bych tam vnesl nový vítr a pohled a rozvinul myšlenky našeho hnutí. I jako opoziční krajský zastupitel jsem aktivní a k řadě věcí se vyjadřuji. Ale je pravda, že prolnutí našich názorů je velké, v zásadních myšlenkách se s panem předsedou nelišíme. Jinak bych se ani nestal členem SPD.

A nevadí vám ani jeho agresivní verbální rétorika?

Je to dáno osobností pana Okamury, že je verbálně důraznější. Nemám s tím problém, rozhodně lepší, než kdyby byl leklá ryba. Bývalého premiéra Sobotku jste mohli poslouchat hodinu a člověk se nic nedozvěděl. A nemyslím si, že by náš předseda při svých projevech byl v něčem extrémní, jak nám někdo pořád podsouvá.

Vladimír Zlínský Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se narodil v roce 1964. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má atestaci z oboru otorhinolaryngologie (ušní-nosní-krční).

Působil v nemocnicích ve Zlíně, Kroměříži či Uherském Hradišti a dvanáct let v soukromé ambulanci v Otrokovicích. V současnosti pracuje u soukromé zdravotnické společnosti. Je také krajským zastupitelem za hnutí SPD, jehož je členem od roku 2018.

Bude pro vás hlavní téma voleb koronavirus a laxní přístup vlády k jeho řešení?

Neřekl bych, že byl laxní, spíše mi vadí, že se mohlo reagovat dřív. Dávno před vypuknutím pandemie jsem upozorňoval, že se celá společnost musí chystat na krizové situace, jako je ozbrojený konflikt v Evropě, blackout, pandemie, ekonomická a bankovní krize atd. Všichni se mi smáli a říkali, že šířím paniku. Jenže teď se ukázalo, že opravdu musíme myslet na zadní vrátka. Vláda reagovala zmateně, opakovaně měnila názory a postupy, protože vůbec nepřipustila, že se podobná situace může stát, a nebyla připravena.

Opakovaně se vyjadřujete kriticky k očkování proti koronaviru. Proč, když podle všech údajů brání vážnému průběhu nemoci?

Spousta kolegů doktorů mi vyčítá, že vakcinaci nepodporuji. Proti očkování obecně nic nemám, zachránilo miliony dětí před úmrtím, ale u těchto nových typů vakcín nejsem zatím přesvědčen, že nemohou mít dlouhodobé negativní účinky. I proto jsem proti povinnému očkování těmito typy vakcín. Přitom si ale přeji, aby na moje pochyby nedošlo a žádné masivní negativní dopady na zdraví lidské populace to nemělo. I část mé rodiny vakcínu dostala, takže doufám, že všechno bude v pořádku.

Vy sám nejste očkovaný?

Ne. Pracuji jako lékař v soukromé společnosti, kam chodí zdraví lidé a panují tam striktní bezpečnostní pravidla. Kdybych pracoval v ORL ambulanci, riziko nákazy by bylo výrazně větší a více bych zvažoval pro a proti.

Co po volbách, podpořil byste vládu Andreje Babiše?

Asi každý z politiků vám odpoví, že záleží, jak voliči rozdají karty. Klíčové je prosadit co nejvíce z našeho programu. Určitě bych ale nehlasoval pro vládu, která by zavedla povinné očkování proti covidu-19.

S trestně stíhaným premiérem a jeho hnutím tedy problém nemáte?

ANO považuji za takové „duhové“ hnutí všech názorových barev a odstínů. Progresivistické názory jejich europoslanců a zejména paní Jourové absolutně nesdílím. Pak je tam ale i druhý tábor, se kterým se podle mého názoru dá mluvit. Opravdu by záleželo na tom, na co z našeho programu by byli ochotni kývnout, pokud by nějaké povolební vyjednávání mezi námi probíhalo.

Rozhovory s lídry MF DNES přináší rozhovory s lídry stran a hnutí, které v říjnových volbách usilují ve Zlínském kraji o křesla v Poslanecké sněmovně. Jejich pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příště: František Elfmark (Piráti + STAN)

Co považujete za klíčové?

Určitě referendum o vystoupení z Evropské unie, v němž bych já osobně hlasoval pro. Nechci větší integraci evropských států a nelíbí se mi všechny ty genderismy, multikulturalismy či klimatický Green Deal. Prosazujeme i více prvků přímé demokracie jako přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost.

S jakými problémy v kraji byste chtěli po volbách pohnout?

Například s generační výměnou lékařů a odcházením mladých lékařů z našeho kraje do Prahy, Brna nebo zahraničí. Klíčová je pozitivní motivace, sám jsem jako mladý doktor zažil, jak mě potěšilo, když mi starší kolega něco praktického ukázal. U mladých mi chybí i větší odpovědnost vůči společnosti, která je vychová, vloží do nich peníze a úsilí a oni pak odejdou do ciziny.

Nutit je k návratu ale nejde.

To samozřejmě ne, ale měli by se sami zamyslet nad tím, že by měli nejen brát, ale i dávat. Z dalších problémů bych vypíchl exekuce, kde jsme pro zestátnění exekutorů. Výrazně podporuji také stavbu dálnice D55 sever– jih.