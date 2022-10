Diktát není demokracie, říká primátor Ústí po krachu jednání o nové vládě

ANO (13 mandátů) odmítlo nabídnuté rozložení sil v městské radě. Prý chce partnery dál hledat, případně zkusí požádat o podporu pro svou menšinovou vládu.

„Jsme otevřeni každému jednání, ovšem ne, že nás někdo postaví před diktát a řekne – budete mít jako vítěz voleb 4 místa v 11členné radě. K tomu vám dovolíme mít primátora. Tak to prostě není, neodpovídá tomu ani volební matematika,“ řekl primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO), který požaduje mít v radě většinu.

Tři obvody už mají vládu Koalici na ústeckém obvodu Město uzavřelo ANO a PRO! Ústí, obě hnutí mají rovným dílem po 6 mandátech a většinu v 21členném zastupitelstvu. Post starosty patří Tomáši Kirbsovi (ANO), místostarostou je Lukáš Pokorný (PRO! Ústí). Střekov další čtyři roky povede vítězné ANO v koalici s hnutím Za lepší Střekov a ODS. V 15členném zastupitelstvu má většinu 11 hlasů. Starostou bude Pavel Peterka (ANO), místostarosty Jiří Železný (Za lepší Střekov) a Aleša Kymličková (ODS). V Neštěmicích se starostkou opět stala Yveta Tomková (Vaše Ústí). Hnutí utvořilo koalici s PRO! Ústím, s nímž úspěšně vládlo dvě minulá období, a nově přibylo i Ústecké fórum občanů (UFO). Koalice má většinu 9 mandátů v 15členném zastupitelstvu. Na Severní Terase zvítězilo ANO (7 mandátů), ale zatím obvod čekal na rozhodnutí soudu k návrhu na neplatnost voleb. Ve středu byl návrh zamítnut, koalice by podle starosty Jaroslava Šimanovského (ANO) mohla být jasná příští týden.

Podle něj také trojblok, který má dohromady 15 mandátů, předložil 43 bodů, ale nikoli programové priority ANO, ač je hnutí se všemi stranami probíralo. „Říkají, buď ber, nebo ne. Tak to ve světě ale nefunguje. Budeme se bavit s kýmkoli, budeme hledat většinu a chceme místo jak v radě, tak v programových prioritách, odpovídajících našemu programu a postavení ve volbách,“ řekl Nedvědický.

Vyjednávání se podle něj nepovedla kvůli absolutní nezkušenosti lídra PRO! Ústí Richarda Loskota. „Myslel si, že diktát je demokracie. To si my nemyslíme,“ doplnil primátor.

„Nabídli jsme ANO, že ho respektujeme jako vítěze voleb s tím, že mají největší podíl v 11členné radě a uznáváme jednoznačně primátora z ANO. Očekávali jsme jednání o programu a gescích. To se nestalo a jejich vyjádření je ultimátní. To je rozdíl v pochopení demokratického uskupení. Situace je zablokovaná, mrzí nás to kvůli rozvoji města,“ řekl Loskot.

Lídr SPD: Koalice s námi? O ničem nevím

Ve hře není příliš mnoho dalších možností. Koalice trojbloku s ODS a SPD je vyloučená. Matematicky je možná koalice ANO, ODS a SPD, jež by měla 22 hlasů v 37členném zastupitelstvu, či menšinová vláda ANO, která by spoléhala na podporu těchto stran. Zda něco z toho nastane, ale nechce nikdo komentovat.

„Nebudeme zatím komentovat povolební vyjednávání až do konečného rozhodnutí,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

„Možná ANO zvažuje koalici s SPD, já to ale zatím nevím,“ sdělil pak lídr SPD Bohumil Ježek.

Pokud už se nic nedojedná, jednání zastupitelů bude v pondělí 24. října, noví zastupitelé složí slib a ANO se bude snažit, aby uspělo ve volbě funkcionářů města.

„Jestli podporu získáme a budeme potvrzeni ve vedení města, tak budeme přicházet se žádostí ke všem politickým subjektům. Město potřebuje připravit opatření na dopady energetické krize a rozpočet. Pokud podporu získá někdo jiný, to je demokracie, a bude žádat o podporu ANO,“ dodal Nedvědický.