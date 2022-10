ANO si v Ústí oťukalo všechny partaje, jednání o koalici však zatím nezačala

„Se všemi stranami jsme si pouze vyměnili naše programové priority – co je neopomenutelné a naopak, kde můžeme slevit ze svých požadavků. Nyní o tom budeme hovořit v našem klubu zastupitelů za ANO, kde je největší shoda v jednotlivých prioritách, co by město mohlo posunout podle našeho názoru nejvíc. Teprve příští týden budeme jednat o možných vzorcích koalic,“ řekl lídr kandidátky ANO a současný ústecký primátor Petr Nedvědický.

ANO ve volbách získalo 28,54 procenta hlasů a 13 zastupitelů. Jednací kolečko Nedvědický absolvoval se zástupci hnutí PRO! Ústí (8 zastupitelů), SPD (5), ODS (4), Vaše Ústí (4) a Ústeckého fóra občanů (UFO) se 3 zastupiteli.

„Jednalo se o vzájemných prioritách,“ potvrdil Richard Loskot, lídr PRO! Ústí. „Ptali se nás na priority, nic dalšího nám neřekli. Ani kam směřují, i když jsem je o to žádal,“ přiblížil vyjednavač UFO Jiří Madar.

Odhadovat nové složení koalice je v současné době velice složité. Vítězné ANO by s dalšími stranami potřebovalo získat alespoň 19 zastupitelů z celkových 37. To by se mu povedlo například s PRO! Ústí, které skončilo ve volbách druhé, to však není kvůli napjatým vztahům v minulosti příliš pravděpodobné.

Ve hře je i možnost, že by se nová vláda sestavila bez vítězného ANO – šlo by třeba o koalici PRO! Ústí, ODS, Vašeho Ústí a UFO. Ovšem i tato varianta naráží na své limity. Někteří z lídrů by ji totiž stejně jako u možné koalice ANO – PRO! Ústí kvůli pošramoceným vztahům v minulém volebním období nejspíše nedokázali překousnout.

Minulé čtyři roky byly doprovázeny právě půtkami v koalici, což mělo za následek její rozpad. Vítězné ANO po volbách v roce 2018 nejprve vládlo s ODS, Zdraví Sport a Prosperita (hnutí se letos do zastupitelstva nedostalo) a UFO.

Tato koalice skončila po roce a dvou měsících a koaličním partnerem se stalo PRO! Ústí, které ovšem kvůli neshodám z vlády odešlo už po dalších devíti měsících. Zbytek volebního období ANO dotáhlo jako menšinová vláda ve spolupráci s ODS a Sportovci.

Musíme táhnout za jeden provaz

Nová vláda by tak měla podle představ ANO, ale i jiných stran táhnout především za jeden provaz. „Myslím si, že všichni, kteří se probojovali na magistrát, už dnes mají stabilní základnu lidí, kteří jsou prověřeni fungováním v minulém volebním období, snad až na výjimku SPD, to mělo jiný tým. Ale i SPD tvrdí, že jejich tým je konzistentní, že je schopen garantovat jednomyslnost v rozhodování,“ uvedl Nedvědický.

Od čtvrtka začala lhůta 10 dnů, v níž je možné výsledky voleb u krajských soudů zpochybnit. Až soud výsledek voleb potvrdí, musí se do 30 dnů sejít nové zastupitelstvo. Do té doby by měla být známá i nová koalice. Podle Nedvědického je tedy dost času.

„Čas je nutný, pokud chceme mít ve vzájemných vztazích vyjasněné takové věci, jako je právě otázka výše zmíněného jednotného hlasování. Pokud se koalice na něčem dohodne, musí také společně postupovat při hlasování. To jsme v minulém období neřešili, ale je to přitom velmi důležité,“ dodal Nedvědický.