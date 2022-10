Je čas pustit mladší, říká končící starosta Kadaně Kulhánek. Vládl 20 let

„Bylo mi 60 let, je čas dát prostor mladším,“ řekl před volbami Kulhánek, jenž zastává také post náměstka hejtmana. Kandidoval až z páté pozice. ODS ve městě volby opět vyhrála s 41,83 procenty hlasů a má 12 mandátů v 27členném zastupitelstvu.

Kulhánek díky preferenčním hlasům skončil druhý právě za sedmačtyřicetiletým Losenickým a následující volební období bude členem městské rady.

„Vím, že pořád budu mít svého učitele před sebou a budu se zodpovídat jak před svým svědomím, tak před občany a zároveň před svým mnohem zkušenějším kolegou, takže to je samozřejmě závazek a já se na to těším,“ říká Losenický. Ve vedení města však není nováčkem, na postu místostarosty byl osm let.

Hrabáč dál povede Chomutov V Chomutově se na koalici domluvilo vítězné ANO s Novým Severem. Primátorem zůstane Marek Hrabáč (ANO) a jeho náměstky David Dinda a Milan März (oba Nový Sever). V 35členném zastupitelstvu budou mít subjekty 18 hlasů, tedy těsnou většinu. V minulém volebním období bylo součástí koalice ANO a Nový Sever ještě KSČM. Ustavující zastupitelstvo se bude konat 24. října. Volby v Chomutově vyhrálo ANO, které získalo 13 mandátů. Druhé skončilo hnutí PRO Chomutov se šesti mandáty. Třetí SPD získala pět křesel. Čtvrtý Nový Sever má rovněž pět mandátů. Dva zastupitele bude mít STAN, v zastupitelstvu ještě usednou dva komunisté a dva členové Chomutovské koalice.

Minulé volební období v Kadani ODS vládla s ČSSD, ta se ale tentokrát do zastupitelstva nedostala. Vítězná strana proto partnerství potřebné pro většinovou koalici uzavřela s novým uskupením PRO Kadaň a okolí, které ve volbách skončilo třetí. Dohromady mají šestnáct mandátů. Lídrem strany je dlouholetý zastupitel a radní Zdeněk Hosman.

Ve volbách druhé ANO, které volilo 33,37 procenta voličů a má 10 mandátů, tak míří do opozice.

„Před volbami i během nich jsme si vyhodnotili, že ANO tu reprezentuje opozici, která chtěla změnu. My jsme naopak říkali, že chceme pokračovat ve stávajícím směru. A z koaličních jednání vyplynulo, že i strana PRO Kadaň a okolí chce pokračovat ve směru, který nastavil Jiří Kulhánek za posledních 20 let. Myslím, že i voliči to takto vyhodnotili a podle toho volili. Nechtěli jsme širokou koalici s ohledem na to, že voliči hlasovali pro kontinuitu,“ vysvětlil volbu koaličního partnera Losenický.

Nadcházející volební období nebude mít město dva místostarosty, ale jen jednoho. Funkce se ujme dosavadní neuvolněný místostarosta Jan Vaic (ODS), nadcházející čtyři roky ale bude ve funkci uvolněný.

„V radě jsme si rozdělili mandáty na sedm pro ODS a dva pro PRO Kadaň a okolí,“ doplnil Losenický s tím, že konkrétní jména budoucích radních ale ještě nejsou známa a vzejdou až ze stranických jednání.

Nové vedení Kadaně naváže na dosavadní práci. „Budeme pokračovat v rozpracovaných věcech. Co je připraveno projektově, či se projektově dokončuje, u toho bychom příští rok chtěli zahájit realizaci, a to hlavně v oblasti bydlení,“ řekl Losenický.

Mimo jiné jde o přestavbu budovy známé jako Slovan. Z nevyužívaného objektu se má stát atraktivní bytový dům i s prostory pro komerční využití, náklady půjdou do desítek milionů. Dále jde o vybudování Domova se zvláštním režimem.

„Nebudeme zapomínat na sport, což je priorita našich koaličních partnerů, takže budeme investovat i do sportovišť a podporovat sportovní kluby. Další prioritní oblastí pak je energetika a úspory,“ dodal Losenický.