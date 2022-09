Předvolební Jeseník: město tíží odchod mladých či budoucnost vytápění

Ať už bude příští čtyři roky město nadále vést dosavadní koalice, nebo nějaká jiná, čeká radní a zastupitele například řešení budoucnosti centrálního vytápění či dokončení přípravy bytové výstavby, která má pomoci zlepšit dlouhodobý nedostatek dostupných bytů.

Právě ten bývá označován za jednu z příčin dalšího roky nevyřešeného problému města, jímž je odliv lidí, hlavně pak mladých.

O 25 míst v zastupitelstvu se letos uchází šest uskupení a MF DNES oslovila jejich lídry, aby jim položila tyto otázky:

1. Jeseník patří k městům, odkud odcházejí mladí lidé nejvíc z celého Olomouckého kraje. Co s tím chcete udělat?

2. Ve městě je nedostatek parkovacích míst a doprava ve špičkách kolabuje. Jak byste situaci zlepšili?

3. Jak hodláte řešit centrální vytápění, které je drahé a opakovaně se zvažuje, jestli vůbec bude pokračovat, případně kdo ho bude zajišťovat a provozovat?

Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) Úbytek mladých se brzy podaří zvrátit

1. Postupně se nám daří měnit v Jeseníku podmínky pro život tak, aby město bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi. Musíme lidem zajistit dostupné bydlení, bezpečnost, kvalitní vzdělávání, služby lékaře a možnost pracovat přímo odsud. Za uplynulé čtyři roky se nám povedlo v těchto oblastech udělat velký kus práce. Něco je hotové a mnoho projektů je připraveno k uskutečnění. Takže jsem optimistka a myslím si, že se trend úbytku mladých obyvatel podaří brzy zvrátit.

2. S parkováním je v Jeseníku stejný problém jako v kterémkoli jiném obdobném městě. Radnice ví o potížích na některých místech, průběžně proto počty parkovacích míst optimalizujeme. Za uplynulé roky přibyly desítky nových stání a v rámci připravovaných revitalizací sídlišť přibudou další. Zároveň se snažíme o osvětu, jež má lidi přimět k tomu, aby pokud je to možné, chodili raději pěšky, nebo jezdili na kole. Nejsme tak velké město, aby se muselo pořád a všude jezdit autem.

3. Soustava centrálního zásobování teplem v Jeseníku normálně funguje a spolehlivě dodává teplo a teplou vodu odběratelům. Do budoucna budeme především řešit její modernizaci a možnosti, jak zefektivnit provoz. Chceme rovněž rozšířit možnosti o využití výroby energií z obnovitelných zdrojů. Už nyní takto připravujeme projekt na renovaci jedné z kotelen v ulici Tyršova.

Václav Urban (Pro Jeseník) Město by mělo zřídit svou teplárnu

1. Je nesmysl, aby se vedení města snažilo za každou cenu udržet mladé lidi v Jeseníku. Nebraňme jim v rozletu a nechme je růst, sbírat zkušenosti a získávat praxi po světě. Stejně jako jakákoli dobrá investice, i oni se jednou vrátí a budou plní inovací, nových nápadů, zkušeností a kontaktů, jimiž Jeseník obohatí. Rolí města je, aby udržovalo krásný vzhled, pečovalo o životní prostředí, nabízelo rozmanité vyžití a kvalitní vzdělání. Pak se ti, kteří se za mlada rozhodli odejít, rádi vrátí. Což se už děje.

2. Že je ve městě nedostatek parkovacích míst a doprava ve špičkách kolabuje je mýtus. Dokazují to data, jež máme z Plánu udržitelné městské mobility. Problém s parkováním je nyní pouze na sídlišti 9. května, pro něž je připraven projekt na revitalizaci a vznikne tam stovka nových parkovacích míst. Je třeba zapracovat na efektivnějším využití parkovacích míst a koordinovat všechny druhy dopravy, abychom zlepšili životní podmínky obyvatel.

3. Zachování centrálního zásobování teplem z mého pohledu dává smysl. Lidem odpadá starost o topení a velkou výhodou je nižší znečištění ovzduší díky technologickým opatřením, jež nelze v případě mnoha individuálních topenišť provést. Město by se mělo po ukončení smlouvy s nynějším provozovatelem vydat cestou zřízení své teplárny, v níž by mělo podíl i stavební bytové družstvo, neboť lidé v družstevních bytech spotřebují víc než polovinu vyrobeného tepla. Takovýto svazek by pak měl možnost ovlivňovat a stabilizovat cenu tepla.

Jana Konvičková (ANO a ČSSD) Na sídlištích nesmí ubývat parkovacích míst

1. Obyvatel skutečně ubývá, to už je úděl malých měst naší republiky. Je to však přirozená skutečnost, kdy lidé odchází na zkušenou a mladí na studia. Člověk by neměl zůstat celý život na jednom místě. Úkolem nás politiků je starat se o rozvoj města pro co nejkvalitnější život, aby bylo pohodlným místem pro žití a zároveň oblíbenou a vyhledávanou destinací pro turisty. A budeme-li úspěšní i v rozvoji technologií, jako je například vysokokapacitní internet, budou se k nám lidé rádi vracet i s rodinami.

2. Neviděla bych situaci tak dramaticky a určitě se nedá mluvit o kolabování dopravy. Nedostatek parkovacích míst je hlavně u některých sídlišť. My budeme při jejich revitalizaci dbát především na to, aby zde žádná parkovací místa neubyla, jak tomu v minulosti mnohokrát bylo, ale právě naopak. Celkově při veškerém rozvoji infrastruktury a ostatních staveb budeme usilovat o navyšovaní parkovacích míst.

3. Vzhledem k blížícímu se konci stávající smlouvy s dodavatelem centrálního vytápění se musíme na tuto záležitost maximálně soustředit. To znamená vyčlenit tým odborníků, abychom navrhli nové efektivní a levnější systémy jak pro obyvatele, kteří se chtějí od centrálního vytápění odpojit, tak i pro ty, kteří v systému chtějí zůstat.

A přestože do ukončení nynější smlouvy zbývá přibližně šest let, je to tak náročná problematika, že je třeba se jí začít zabývat co nejdříve.

Dagmar Ponechalová (Jeseničtí 2022) Město musí víc podporovat mladé rodiny

1. Úkolem nového vedení města by měla být snaha situaci zvrátit. A to rozšířením nabídky vzdělání, urychlenou výstavbou startovacích bytů či zajištěním a přípravou lokalit pro výstavbu rodinného bydlení, a to i ve spolupráci s developery. Dále je nutné podporovat mladé rodiny třeba při narození dítěte a jeho dalších školních krocích, nebo dovybavit město kulturní a sportovní infrastrukturou. Důležité je též řešení problematické dopravní infrastruktury.

2. Nemyslím si, že by byl v Jeseníku nedostatek parkovacích míst, za posledních deset let zde bylo vybudováno několik větších ploch. Ty, které jsou od centra malinko vzdálenější, však nejsou dostatečně využívány a parkuje se i na místech, jež k tomu nejsou určena. Jeseník je lázeňským městem a měl by tak spíš usilovat o budování klidových zón a vytlačení dopravy, tedy i parkování, na okraj. Samozřejmě mimo míst určených k parkování pro občany, kteří tu žijí. Vizí do budoucna by pak mohl být například patrový parkovací dům, pro nějž by se jistě našla lokalita.

3. Centrální zásobování teplem (CZT) je teď v rukou soukromé společnosti. Nové vedení radnice by mělo usilovat o změnu této situace a snažit se dostat distribuci tepla pod svou kontrolu. Kvůli cenám a nespokojenosti občanů docházelo k odpojování od CZT, takže město vypovědělo soukromému poskytovateli smlouvu a nyní běží výpovědní lhůta. Řešení tepla bude jedním z prvořadých úkolů nového vedení radnice, jež by mimo jiné mělo usilovat o zachování kotelen pro CZT.

Aleš Suchánek (Společně [ODS a KDU – ČSL]) Chceme budovat levné nájemní byty

1. Město nemá přímé nástroje, jak ovlivnit odchod obyvatel. Může však vytvářet podmínky, jež budou mít zásadní význam při rozhodování, zda v Jeseníku zůstat, nebo sem přijít. Mluvím o nabídce cenově dostupného bydlení, hlavně nájemního, pro mladé lidi. Považujeme bydlení za základní životní potřebu, a proto chceme budovat levné nájemní byty, ideálně s podporou dotací.

2. Nedostatek parkovacích míst, zejména na sídlištích, je spojen s tím, že každý by nejraději parkoval „pod svým oknem“. Tím dochází k přetlaku v určitých místech. Nemáme v plánu budovat nějaké rozsáhlejší nové parkovací kapacity. V první řadě chceme využít stávajících možností, jež jednotlivé lokality nabízejí. Třeba na sídlišti v ulici Bezručova lze nevelkými stavebními úpravami a dispozičními změnami vytvořit několik desítek míst a nemusíme přitom zabírat další plochu na úkor zeleně.

3. Existuje několik řešení. Například předčasně ukončit smlouvu s nynějším provozovatelem a dohodnout se na vyrovnání, což ale může být složité. Následně by se musel zajistit nový provozovatel, který by garantoval nižší cenu. Další variantou by mohl být příspěvek města pro koncové uživatele, který by jim cenu tepla snížil. A mohou být i další možnosti. Za podstatné považujeme, aby se na řešení problému centrálního zásobování teplem našel konsensus napříč novým zastupitelstvem. A zásadní pro nás je, aby byl dohodnutý kompromis výhodný pro obyvatele.

Miroslav Táborský (Nezávislí – Jeseník)

Je třeba zajistit dostatek stavebních parcel

1. Odliv obyvatel je dlouhodobý problém. Příčinou odchodu – či spíše nenávratu – převážně mladých lidí je nedostatečná nabídka pracovních příležitostí, malá pestrost vzdělání a prakticky nulová možnost bydlení. Je to rovněž větší vzdáleností od velkých aglomerací, které tyto možnosti poskytují. Možnými východisky mohou být především skutečná podpora podnikání a hlavně dostatek stavebních parcel pro individuální i developerskou bytovou výstavbu. Ale to je moc práce, jednodušší jsou aktivistické aktivity, které nic neřeší.

2. Nejen parkovací místa, ale i nedostatek garáží je velký problém, kterým se nezabývá ani současná vládní koalice. Řešením by mohl být například parkovací dům na místě nevyhovující budovy městského úřadu v Tovární ulici, tedy v centru města. Ale to by se tady nesměly preferovat fantasmagorické nápady, jako například investice 150 milionů do Smetanových sadů a podobně.

3. Jako opoziční zastupitel nemám žádné informace o jednání mezi Jeseníkem a teplárenskou společností. Jednoduše proto, že vedení města v čele se starostkou nejen nám, ale ani lidem žádné neposkytuje. Patrně proto, že silácké výroky o okamžité výpovědi této firmě byly jen plácnutím do vody. S firmou v minulých volebních obdobích nebyly žádné komunikační problémy, takže po změně ve vedení města předpokládám oboustrannou ochotu usednout k jednacímu stolu a najít řešení přijatelné pro obě strany.