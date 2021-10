Z auta na Vysočině hlasovaly jen desítky lidí, beranovské čeká referendum

Drive-in stanoviště jsou na Vysočině v každém z pěti bývalých okresních měst. Podle informací Kraje Vysočina využilo v první půlhodině tuto možnost celkem osm voličů.



„V Jihlavě to byly čtyři osoby, ve Žďáru nad Sázavou tři a v Třebíči jeden,“ uvedla Eva Neuwirthová, mluvčí hejtmanství.

Během dne pak čísla stoupla na několik desítek. Podle údajů krajského úřadu tímto způsobem na celé Vysočině odvolilo 87 lidí. Téměř polovina z nich, přesně 41, v Třebíči. Ve Žďáře nad Sázavou jich bylo 24, v Jihlavě pak 11 a v Havlíčkově Brodě 10. Pouhý jeden volič se objevil na drive-in stanovišti v Pelhřimově.

V Jihlavském drive-in volebním centru v Žižkově ulici mohli lidé v karanténě či izolaci, kteří mají trvalé bydliště ve Velkém Beranově, navíc odevzdávat i své stanovisko v rámci místního referenda. Podle ředitelky Krajské správy Českého statistického úřadu Jitky Číhalové to bude jediné místní referendum na Vysočině, které se uskuteční souběžně se sněmovními volbami.



Lidé v referendu budou rozhodovat o tom, zda chtějí mít v blízkosti obce logistický areál společnosti Penny Market. Obyvatelé Beranova si referendum k této problematice zopakují po dvou a půl letech. V roce 2018 záměr firmy odmítli.



V Beranově situaci změnil nový obchvat obce

Podle společnosti Penny Market se ale situace od té doby změnila. Byl například vybudován obchvat obce, který odvedl tranzitní dopravu. Společnost by proto chtěla znovu jednat o možnosti vybudovat skladovací haly v blízkosti strategické dálnice D1 na půl cesty mezi Prahou a Brnem, navíc v blízkosti krajského města.

Obyvatelé Velkého Beranova jsou v této otázce rozdělení. Část se obává dopadu na životní prostředí a především zvýšené dopravní zátěže. Nelíbí se jim ani rozlehlost areálu či to, že haly zaberou ornou půdu. Zastánci naopak kvitují nové pracovní příležitosti, jež by vybudování komplexu přineslo.

„Budu rád, když referendum jasně řekne, co lidé chtějí,“ konstatoval starosta Milan Pulicar. Celková rozloha zamýšleného logistického areálu by měla být přibližně 120 tisíc metrů čtverečních, přičemž zastavěná plocha je plánována o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních.

Pro referendum je jiná obálka, ale stejná urna

Otázka, na kterou lidé odpovídají, zní: „Souhlasíte, aby orgány obce Velký Beranov činily kroky ke změně územního plánu tak, aby na vybraných pozemcích v katastrálním území obce mohlo dojít k výstavbě objektu logistického areálu?“ Možnosti, jak odpovědět, jsou jenom dvě. „Zaškrtnou buď ano, či ne,“ popsal starosta.

Hlasovací lístek pro referendum obdrží obyvatelé obce přímo ve volební místnosti. „Upravený lístek vloží do zvláštní bílé obálky a vhodí do hlasovací schránky. Ta je společná pro hlasování do Poslanecké sněmovny,“ dodal Pulicar.

Hlavní část voleb začíná v pátek. Hlasující budou muset dodržovat hygienická opatření, jako je ochrana dýchacích cest či rozestupy. „Při kontrole totožnosti bude muset volič od člena komise odstoupit a na chvíli odkrýt tvář, aby bylo možné zkontrolovat jeho podobu s tou na průkazu totožnosti,“ řekla Alena Holubová z jihlavského magistrátu. Zároveň ale nelze odepřít právo volit těm, co si odmítnou nasadit roušku, mohou tím ale spáchat přestupek.