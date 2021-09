Uznáním protilátek ušetříme a mnohým ulehčíme život, říká krajský lídr SPOLU

Máte ještě energii bojovat o hlasy voličů?

Hodně jsem před letošními volbami uvažoval o tom, že se naplno vrátím k medicíně, a měl jsem i nějaké manažerské nabídky. Tím impulzem k tomu, abych znovu kandidoval, byl právě projekt SPOLU, i když jsem v tomto spojení zpočátku viděl řadu rizik. Postupně mě debaty přesvědčily, že je to smysluplné spojení, a jestli chceme v této hodně rozbouřené době přinést nový impulz, dá se to prostřednictvím obrušování názorů.

O vás se mluví v případě vítězství demokratických stran jako o kandidátovi na ministra zdravotnictví. Troufl byste si na tohle, jak už někdo přede mnou napsal, „elektrické“ křeslo?

Zodpovědnosti se určitě nebojím. V minulosti už jsem se nečekaně stal ředitelem brodské nemocnice. Není to o troufání, za sebe ale říkám, že to není mým primárním cílem. Zdravotní problematice se chci samozřejmě věnovat i nadále. Osobně vidím uvnitř naší koalice jiné vhodné kandidáty na ministra, například Toma Philippa či Vlastimila Válka, s nímž jsem v koaličním AntiCovid týmu.

Vít Kaňkovský Narodil se v roce 1970, vystudoval lékařskou fakultu.

S manželkou a čtyřmi dětmi žije v Třešti, kde je už od roku 1998 v zastupitelstvu města.

Od října 2013 je poslancem. Už třetí období je také krajským zastupitelem.

Od roku 2000 pracuje v havlíčkobrodské nemocnici, pět let zařízení vedl.

V listopadu 2017 dostal za pomoc vážně zraněnému motorkáři ocenění Gentleman silnic.

Profesor Válek z TOP 09 je stejně jako vy spojený s tématem uznávání protilátek na covid-19. Dosud se vám to nepodařilo prosadit. Jak dlouho to ještě potrvá?

Téma jsme přinesli s kolegou Válkem na výbor pro zdravotnictví už začátkem roku. V březnu jsem interpeloval tehdejšího ministra Blatného. Řekl, že je třeba na tom pracovat. Pořád jsem se k tomu vracel, protože vycházím mimo jiné ze zkušeností brodského imunologa Václava Fejta, který se věnoval s dalšími kolegy vyšetření protilátek u seniorních klientů sociálních služeb a studentů střední školy. Netvrdíme, že protilátky jsou jedinou cestou, jak se vyrovnat s pandemií, ale mohly by mnoha lidem zjednodušit život. Řada lidí prodělala covid doma a přitom nebyli PCR testem pozitivně otestováni. Už jen proto, že v nejkritičtějších měsících odběrová místa nestíhala. Nyní tito lidé nemají vystavené potvrzení se 180denní ochrannou lhůtou, v níž by se nemuseli prokazovat negativními testy. A cítí se tím poškozeni.

Ne všichni odborníci se ale na protilátkách shodnou.

Je to složitá problematika, ale většina významných českých imunologů dnes říká, že se protilátky dají využít. Jde o to se dohodnout na podmínkách v odborném panelu pana ministra. Pak ušetříme finanční prostředky za zbytečné opakované testování lidí, které protilátky prokazatelně mají, a jim ulehčíme život.

Víc než protilátky řadu lidí z Vysočiny trápí nedostupnost lékařské péče. A nejsou to zdaleka jen zubaři, co s tím?

V minulém období se na mě většinou starostové obraceli s tím, že mají problém sehnat dotaci na opravu školy nebo řešili průtah obcí. V tomto období mě kontaktují v 90 procentech případů kvůli tomu, že jim končí jeden či více zubařů nebo třeba praktický lékař pro děti či dospělé. Sehnat zubaře je v mnoha případech zázrak. Z krátkodobého hlediska vidíme jedinou cestu: aby zdravotní pojišťovny výrazně bonifikovaly - v řádu desítek procent - mladé lékaře, kteří si otevřou stomatologickou praxi v menších městech a obcích. Pojišťovny nástroj mají, ale zatím jej tolik nevyužívají. V dlouhodobějším horizontu se musí spojit ministerstvo, pojišťovny a samosprávy, které se snaží lékaře přilákat.

Na kandidátce SPOLU máte v první desítce šest žen. Je to souhra okolností, nebo trend, když se ozývaly hlasy, aby bylo v politice více žen?

Mám z toho radost, a to o to větší, že jsme toho nedosáhli žádnými kvótami, ale každá z koaličních stran přirozeně vytipovala ženské osobnosti. Dobře se mi spolupracuje s Evou Decroix, Romanou Bělohlávkovou či Martinou Lisovou. Jsou to ženy, které nejenže zvládají svoji profesi, ale dokážou ji skloubit se svojí rodinou, což při tom zápřahu, co mají ve své profesi, považuji za obdivuhodné.

Letos jste vsadili na bezprostřední kontaktní kampaň a chodíte kromě mítinků také ode dveří ke dveřím. Co vám to ukázalo?

Když s tím celostátní volební štáb přišel, byli jsme k tomu maličko nedůvěřiví. Říkali jsme si, že na to tady lidé nejsou úplně zvyklí. Můj příbuzný je radní v milionové kanadské Ottawě, kde si musí politici tu svoji kampaň takto „vychodit“. Ale jsou to zajímavé zkušenosti, ne vždy pozitivní, leccos jsme si také vyslechli. Ale převažují pozitivní reakce.

Klíčové pro úspěch bude přesvědčit nerozhodnuté voliče. Jak na ně?

Primární je přesvědčit lidi, kteří chtějí, aby vítězil jejich názor, aby k těm volbám opravdu přišli. Pokud čtyřicet procent lidí k volbám nepřijde a pak bude čtyři roky říkat, že to dopadlo špatně, tak to nic neřeší. Snažíme se co nejvíce lidí přesvědčit, že koalice SPOLU je připravená na změnu. Nelíbí se nám dlouhodobé zadlužování země, které po covidu ještě narostlo. Kromě krátkodobé vize chybí Česku ta dlouhodobá. Není to o tom, zda jsem babišovec, nebo antibabišovec, ale o tom, že bychom měli vrátit důvěryhodnější politiku.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Vítem Kaňkovským, lídrem koalice SPOLU, pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně.

Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příští díl se zaměří na vysočinského lídra ANO Drahoslava Rybu.

Zmínil jste, že jednotlivé strany koalice musely slevit ze svých programů. Budete schopni případně fungovat s dalšími subjekty ve vládě, protože už se mluví o bodech, na nichž by to mohlo ztroskotat? Konkrétně šéf lidovců Marian Jurečka zmínil manželství pro stejnopohlavní páry.

V koaliční smlouvě je, že jednotlivé subjekty nebudou aktivně navrhovat legislativní změny nepřijatelné pro druhé subjekty. Na tom panuje shoda. Pro nás jsou třeba hodnotové záležitosti týkající se rodiny, pro nás je manželství svazkem muže a ženy, aniž bychom chtěli vyjadřovat negativní postoj k homosexuálům. Pro mě jako lékaře a lidovce je to například otázka eutanazie a asistované sebevraždy. Věřím, že i přes mediální přestřelky dohoda platí, každý poslanec je však svobodný.

Nakolik se při politice stíháte věnovat své profesi ortopeda a primáře centrálních operačních sálů v brodské nemocnici?

Mám dlouhodobě zkrácený pracovní úvazek. V pondělí dopoledne bývám pravidelně v nemocnici. V nemocnici jsem také, když nejedná Sněmovna nebo nemám jiné povinnosti v regionu. Stojí mě to někdy hodně sil. Pro lékaře je totiž obtížné během působení v politice opouštět medicínu. Navíc přes pacienty zůstávám v kontaktu s realitou. I když do ordinace politiku netahám, pacienti se sami často na různé věci ptají, mnohdy mi od plic řeknou, co si o politickém vývoji myslí. A to je důležitá zpětná vazba.