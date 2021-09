Nemůžeme rozdělovat lidi podle očkování, tvrdí lídr SPD na Vysočině

Lídr SPD na Vysočině a poslanec Radek Koten se po vojně zabýval opravami spotřební elektroniky, zejména televizorů, následně také montážemi satelitních antén. V roce 2000 spoluzaložil firmu zaměřenou na počítače a poskytování internetu.



Do SPD vstoupil v roce 2015 během vrcholící migrační krize. Má dvě děti, s rodinou žije v domku ve Vojnově Městci na Žďársku.

Radek Koten Narodil se v roce 1965. Střední školu absolvoval v oboru mechanik, elektronik. Na vojně byl spojařem u pohraniční roty Mikulov.

V roce 2000 s kolegou založili společnost OK Comp zaměřenou na počítače a poskytování internetu.

V roce 2017 byl zvolen poslancem za SPD, je předsedou výboru pro bezpečnost.

Jeho koníčky jsou aplikovaná elektronika a sportovní střelba.

SPD mi trochu připomíná někdejší republikány, jejichž předsedou byl Miroslav Sládek. Měli Sládkovci tehdy vaše sympatie?

Pan Sládek věci, které prezentoval, říkal naprosto špatným způsobem. Republikánské hnutí, jak ho známe ze Spojených států, pan Sládek bohužel u nás úplně zničil. Republikánská strana by mohla být dobrou v případě, že by byla stranou amerického typu vedená někým, jako je Donald Trump. To ale bohužel pan Sládek nebyl. Tím pádem i ta myšlenka byla u nás značně poškozena.

Která strana měla v té době vaše sympatie?

Já byl dlouholetý volič ODS, která byla v té době nakloněna podnikatelům. Korupční skandály se začaly objevovat až časem.

Kdy vás ODS nejvíc zklamala?

Když nejprve tvrdili, že bude rovná daň. To mi připadalo jako rozumné, přestalo by se podvádět se zakázkami. Bohužel v té době už neměli sílu, aby to prosadili. Nakonec vzniklo něco úplně jiného. To mě strašně zklamali. A úplně nejvíc mě zklamali při pádu Nečasovy vlády. Poté se ODS převrátila úplně jinam, dnes ji bohužel vnímám jako levicovou stranu.

SPD opustil Lubomír Volný, kandiduje samostatně. Je to pro vaši stranu škoda?

Myslím, že ne. Podle toho, jak se chová a co dělá, to škoda není. Mě by vůbec nenapadlo poprat se u pultu a někomu rvát mikrofon z ruky. To skutečně nepatří do Parlamentu České republiky. On to svým způsobem udělal naschvál, aby se zviditelnil. Aby měl šanci urvat nějaká procenta z volebního koláče. A to se mu celkem povedlo. Na druhou stranu, takové lidi, pokud bychom měli u nás, tak by nás neskutečným způsobem poškozovali. SPD je klasickou parlamentní stranou, která má program v zájmu občanů České republiky. Občan naší republiky by měl být vždy na prvním místě.

Myslíte, že by vás poškozovala i zpěvačka Ilona Csáková, která kandiduje za Volný blok?

To nejsem schopen posoudit. Ale co se týká Luboše Volného, tak jeho chování je pro mě nepřijatelné.

A kromě chování se s ním v čem názorově nejvíc lišíte?

Věci, které Luboš dělá, tak dělá pouze účelově. Z důvodu, že chce oslovit určitou skupinu lidí, kteří mu bezmezně věří. Svým způsobem je to nebezpečné. Na druhou stranu on ty lidi oslovuje. Jsou to lidé, kteří už taky mají dost covidového šílenství. Luboš se zaměřil jen na covid, na nic jiného. My covid taky řešíme, ale ne brutálním způsobem jako Luboš Volný. My jako SPD máme mnohem větší programovou šíři zaměřenou na rodinu a práva lidí v České republice tak, aby nebyli diskriminováni. Přece nemůžeme nikoho hodnotit podle toho, jestli je očkovaný, nebo není. Že jeden člověk práva má mít a druhý ne. Segregace není možná a odporuje Listině základních práv a svobod. Protiústavní věci by tady neměla dělat žádná vláda.

Vy jste očkovaný?

Nejsem. Tu nemoc jsem prodělal loni v lednu, když se ještě nic netestovalo a jen se říkalo, že v Číně je nějaká divná chřipka. Mám tedy protilátky. Pokud mám protilátky, nevidím smysl v tom, abych se očkoval.

S čím se na vás lidé z kraje poslední roky nejčastěji obraceli?

Tady je strašný problém se zubní pohotovostí. Sehnat zubního lékaře, abyste se u něj mohl zapsat, je v celém kraji poměrně obtížné. Tito lékaři jsou velmi vytížení a objednávací doba je dlouhá. Co se týká zubní pohotovosti, tak to jezdíte po kraji a hledáte, kdo vám ošetří bolestivý zub.

Vy teď nabízíte v rámci kampaně k podpisům petici proti přijímání nelegálních imigrantů. Nestálo by za to udělat i petici za více zubařů, za vyřešení tohoto problému? Aby se o tom více mluvilo i na nejvyšší úrovni...

To je otázka pro lidi z našeho petičního výboru. Podklady my dodáváme. Není problém současné petice rozšířit o nějaké další. Nevím ale, jestli by tomu petice pomohla. Na druhou stranu lidé se v tom někdy ztrácejí. Toto je spíše potřeba řešit na legislativní úrovni. To je otázka na poslance, aby napsali zákon tak, aby to začalo fungovat. Systém školství se výrazně změnil. Je spousta lékařů, kteří tady vystudují, ale pak obratem odejdou s červeným diplomem do Rakouska, pracují třeba ve Vídni. Je velice nutná stabilizace těchto lidí, abychom je zaplatili u nás v republice, aby se jim vyplatilo tady zůstat. Další pohled je, že daňového poplatníka stojí škola zubního lékaře značné peníze. Problém je, že pak ho necháme odejít. To je špatně. Protože občané, kteří jim tu školu zaplatili, je pak postrádají. Ti lékaři by měli vrátit svým způsobem dluh společnosti. Dalo by se to vyřešit i tím způsobem, že jejich zaměstnavatel v Rakousku by sem posílal daně, které by tam lékař platil.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Radkem Kotenem, krajským lídrem SPD, pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně.

Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příští díl se zaměří na vysočinskou lídryni Pirátů a Starostů Blanku Lednickou.

Co konkrétně jste v tom dělali vy, aby se vyřešil problém s nedostatkem zubařů?

Pracujeme na tom, aby se změnily některé parametry studia. Středního i vysokoškolského. Všichni jistě vnímáme, že je i nedostatek elektrikářů, instalatérů. Je velmi důležité, aby se těmto lidem vyplatilo podnikat. Aby neměli složité účetnictví.

Co máte v programu pro lidi z vesnic, jak jim chcete ovlivnit život?

Zlepšit dopravní obslužnost, která se za posledních dvacet let výrazně změnila. Jezdím po Vysočině a vidím, že silnice třetí třídy jsou v mnohdy zoufalém stavu. Na rozdíl od silnic první a druhé třídy, které jsou momentálně jakž takž opraveny. Pomohly tomu i obchvaty, třeba u Bohdalova a Velkého Beranova.

Které obchvaty by měl ještě stát na Vysočině udělat?

Největší problém je asi v Havlíčkově Brodě. Tam se mnohdy stává ze silnic parkoviště. Obchvat se už sice staví, ale tempo není věru velké. Tam by se měl postavit co nejdříve. Vyplatil by se i obchvat Žďáru nad Sázavou, teď tam všechno jezdí centrem. Plánuje se už od 60. let, ale zatím se to nepodařilo udělat. Ve Žďáře by se taky mělo zabrat.

Kdyby po volbách záleželo na vás, se kterou stranou si nedovedete představit koalici?

Jednoznačně s Pirátskou stranou. Samozřejmě TOP 09, KDU-ČSL a STAN jsou také partaje, které mají úplně odlišný pohled na svět.