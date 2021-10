Rozšíření Dukovan nestačí, hledejme další zdroje, říká lídr ANO na Vysočině

Jedničkou vysočinské kandidátky ANO se Drahoslav Ryba stal náhle. Dosazen na ni - a hned na pozici lídra - byl po zásahu premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše. Bylo to až v době, kdy už krajská organizace měla kandidátku, kterou vedl bývalý náměstek hejtmana Martin Kukla.



Drahoslav Ryba Narodil se v prosinci 1962. Je ženatý, má dvě dospělé děti a jednu vnučku. Žije v Radostíně nad Oslavou na Žďársku.

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Inženýrem se stal v roce 1985.

K profesionálním hasičům ve Žďáře nad Sázavou nastoupil o rok později. Od roku 1990 šéfoval hasičům na Žďársku, zkraje roku 2001 se pak stal prvním ředitelem HZS Kraje Vysočina.

Generálním ředitelem HZS ČR byl od 1.12. 2011 do 18.7. 2021. Od té doby zastává pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu ČR v Bratislavě.

Alespoň část každé neděle se snaží vyčlenit tenisu, pravidelně hraje s přáteli čtyřhru. V zimě chodí i na badminton. V minulosti spoustu let závodně hrával volejbal. Pokud najde čas, rád zajde na ryby.

Pane Rybo, povězte, jak se to tak sešlo, že z vás zřejmě bude politik?

Letos jsem musel skončit ve funkci generálního ředitele HZS. Ten je ve funkci maximálně pět let, ministr vnitra to může o pět let prodloužit, což se i stalo. Po deseti letech jsem odešel do civilu a nastoupil v Bratislavě jako styčný důstojník HZS ČR na Slovensku. Pak přišla nabídka od premiéra, jestli bych hasičům ještě nechtěl prací ve Sněmovně pomoci. Dlouze jsem se rozmýšlel a uvážil jsem, že když jsem celý život pracoval pro lidi a pro hasiče, tak bych mohl ještě chvilku vydržet. Na důchod se zatím necítím.

Vy jste celý život nestraník. Čím se vám zalíbilo zrovna hnutí ANO?

Jinou nabídku takového rázu jsem nedostal. Nejsem v žádné straně a v minulosti jsem ani žádnou neprotežoval. Ve všech najdu přátele, ale i osoby, které zrovna nemusím. Má volba nebyla ovlivněna stranickou příslušností, ale tím, že jsem takovou nabídku vůbec dostal.

Kývl byste tedy i na případnou nabídku z jiné strany?

Je to možné. Ale volební program hnutí ANO je mi blízko, z devadesáti procent s ním souhlasím.

Kandidátka ANO do voleb byla na Vysočině už složena, když do ní premiér zasáhl a některá jména - včetně vašeho - na přední místa dosadil. V okresních organizacích to vyvolalo zlou krev. Jak vy jste tu situaci vnímal?

Já dobře. Nějaké šumy se tu vyskytly, ale mě se až tak netýkaly. Kandiduji jako nestraník. Proti mně negativní hlasy mířeny nebyly. Obecně, bylo to rozhodnutí předsedy, které mu umožnily stanovy, a já v tom nevidím problém.

Krátce po odchodu z postu ředitele HZS jste získal post styčného důstojníka hasičů na Slovensku. Co ta práce obnáší?

Je o spolupráci s hasiči a civilní obranou na Slovensku. Náplní práce je příprava podkladů, pomoc při likvidaci neštěstí či při průjezdu humanitárních konvojů. Srovnáváme předpisy, udržujeme spolupráce a kontakty s hasičskými sbory. Je v tom i činnost pro velvyslanectví.

Vy na Slovensku trávíte hodně času. Zbývá nějaký na předvolební kampaň v Česku?

Kampaň tomu musím podřídit. Věnuji se jí po večerech a o víkendech a v pátek, kdy si na to beru dovolenou. Účastním se mítinků v okresních městech, doprovázel jsem na Vysočině premiéra, jsem v televizních debatách. Ale akce v týdnu se musí obejít beze mě.

Neberte to nijak zle, ale už jsem zevnitř hnutí slyšel ostré hlasy, že jste jako dosazená šedá eminence. Že nejste v kampani příliš vidět, ale post poslance máte skoro jistý…

Jak už jsem říkal, je to vinou mé práce v Bratislavě. Ale nevnímám takové řeči nijak negativně. Nejsem členem politické strany a tak to i zůstane.

Nyní pobýváte na Slovensku, předtím jste byl v Praze. Vnímáte regionální problémy, které má Vysočina?

Samozřejmě. Na Vysočině žiji, mám tu rodinu. Obecně vnímám to, že lidé z Vysočiny se často stěhují do velkých měst. Abychom to omezili, musíme vyřešit řadu věcí. Lidé musí mít především kde bydlet. Sice se staví, ale bytů je nedostatek. A k bydlení patří i služby, jako dostatek lékařských specialistů a zubařů.

Ano, nedostatek lékařů a stomatologů je často zmiňovaný problém Vysočiny. Jaká je v tomto ohledu vaše vize?

Zubař by měl jezdit za svými klienty a ne, aby tisíce lidí jezdily za zubaři do měst, jako jsou Praha nebo Brno. První možností je podpora ze strany obcí, nabídnout pronájem ordinace a další výhody. A je třeba tlačit na zdravotní pojišťovny, aby bodově zvýhodnily zubaře v obcích. Zubařů není málo, jen se jim nechce na venkov. Bonusy by je mohly přilákat.

Vysočina v posledních letech zároveň bojuje s kůrovcem…

To vnímám velmi citlivě, neboť i já jsem majitel malého lesa. Bez pomoci státu se s kůrovcem malí vlastníci nemohou vypořádat. Je potřeba kácet, sázet, ošetřovat. Vidím to u sebe - je s tím práce i výdaje na dlouhé roky. Musí být dobře nastavená dotační politika, to je v tuto chvíli nejdůležitější.

Důraz je čím dál víc kladen na otázku energetiky. Vysočina v ní kvůli Dukovanům hraje podstatnou roli.

Bez jádra se neobejdeme. Podporuji výstavbu pátého bloku Dukovan. Ale to samo mnoho nevyřeší, dukovanská elektrárna má nějakou životnost. K tomu budeme muset odstavit uhelné elektrárny a už teď je tlak na elektromobilitu. Pátým blokem Dukovan to končit nesmí, bude potřeba zdrojů mnohem více.

Pojďme zpět k hasičům, integrovanému záchrannému systému a bezpečnosti. To vám bude určitě z veškeré agendy nejbližší…

Určitě. Rád bych pracoval v bezpečnostním výboru. Je mi nejbližší, v této oblasti se pohybuji celou profesní kariéru.

Víte už, na co se v této oblasti zaměřit?

Od posledních změn legislativy uplynulo 20 let. Ukázalo se, že ne vše se povedlo. Něco napověděla i pandemie. Je třeba se zamýšlet nad financováním integrovaného záchranného systému. Škrty v letech 2011 až 2013 byly likvidační. Pamatuji, jak jsme obcházeli hejtmany, protože jsme neměli na naftu. To se nesmí opakovat. Chci nastavit financování a udělat revizi krizové legislativy.

K tomu ovšem bude muset hnutí ANO uspět ve volbách. Jak si volební úspěch vlastně představujete?

Úspěchem bude, když ANO volby vyhraje.

Ani při vítězství ale ANO nemusí být tím, kdo sestaví většinovou vládu s důvěrou Sněmovny. S kým vy si dokážete představit, že byste mohli vládnout?

Nechci o tom spekulovat dřív, než voliči rozdají karty. Jsou tu dvě koalice, které tvrdí, že nebudou vládnout s nikým jiným než spolu. Ale jsou sestaveny účelově pro volby. Strany v nich už nyní říkají, že budou mít své poslanecké kluby, že budou vystupovat suverénně. Jsem si jist, že koalice se po volbách rozpadnou. Strany nachází rozpory v programech, některé pomalu obrací a mírní názory na migraci nebo manželství pro všechny. Nechme to až po volbách.