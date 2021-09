Stát se musí postarat o hasiče, říká lídr KSČM na Vysočině Zahradníček

Čemu se chcete věnovat, pokud uspějete v nadcházejících volbách?

Ve Sněmovně jsem byl místopředsedou výboru pro bezpečnost, členem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a členem podvýboru integrovaného záchranného systému. Vždycky jsem chtěl, aby na Vysočině a v celé České republice byla bezpečnost. A bezpečnost byla v Kraji Vysočina vždy hodnocena velice kladně. Pro občany je nejdůležitější, když ví, že v případě nebezpečí se mohou s důvěrou obrátit na složky Integrovaného záchranného systému. Chci se i nadále zasadit o to, aby členové těchto složek byli zajištěni materiálně i fyzicky, aby byli psychicky odolní a byli dobře finančně ohodnoceni, aby měli jistotu, že v případě, že se jim něco stane, se o ně stát postará. V případě jakýchkoli katastrof se vždy můžeme spolehnout na hasiče. Měli bychom proto pro ně vytvářet lepší a lepší podmínky.

Na co ještě byste se chtěl v případě úspěchu po volbách soustředit?

Podobně bych chtěl pokračovat v práci zmíněného výboru pro veřejnou správu. Nedaleko zde máme leteckou základnu Náměšť nad Oslavou, tu bych také chtěl i nadále podporovat. Myslím, že se dostatečně investuje do rozvoje a modernizace nemocnic, ale co mě trápí, je nedostatek lékařů: praktiků, dětských lékařů, zubařů. Na tento problém bychom měli poukázat a snažit se o jeho zlepšení.

Josef Zahradníček Narodil se 18. března 1957 v Popůvkách, od roku 1978 žije ve Studenci na Třebíčsku.



V letech 1977 až 1990 byl členem KSČ, od roku 1990 je členem nástupnické KSČM.



V letech 1981 až 1990 byl předsedou MNV Studenec, poté zdejším místostarostou a v letech 1994 až 2014 studeneckým starostou.



V letech 2013 až 2017 byl členem Poslanecké sněmovny, od roku 2016 je zastupitelem kraje.

Podporujete výstavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany?

Až se tento blok dostaví, bude už životnost stávajících bloků za hranou, i když je jejich bezpečnost a kontrola značná. Jsem dlouholetým podporovatelem tohoto záměru, je to program KSČM. Jenže už je pět minut po dvanácté, protože kdekoli ve světě výstavba bloku trvá patnáct až dvacet let, tak je na hraně zvládnout to, aby bylo Česko soběstačné ve výrobě elektřiny. V příštím roce začne Česká republika předsedat Evropské unii a já bych chtěl prosadit do zákona, že elektřina z jádra je obnovitelným zdrojem energie. Budoucnost vidím v přepracovávání jaderného paliva, protože i u vyhořelého paliva stále zůstává devadesát procent paliva dál využitelného. Na tom musí spolupracovat více států, tomu bohužel současná situace ve světě nenahrává. Myslím, že je to velký problém, protože tento výzkum bude velkou a klíčovou investicí. Bylo velkou chybou, že od jádra odstoupilo Německo. Kdyby pokračovalo, byl by také celkový pohled Evropy dnes jiný.

Jaký máte postoj k rychlovlaku, který by měl vést i přes Vysočinu?

Já mám k železnici velmi kladný vztah a je zarážející, že návrh na realizaci tohoto záměru přichází tak pozdě. V této době, když to řeknu lidově, nám už ujel vlak. Když se podíváme na Evropu, kam se posunula v tomto ohledu, bylo by třeba zeptat se dřívějších politických stran, které byly v Česku u moci, proč v tomto směru nic nekonaly. Apeloval bych na voliče, aby si v tom udělali pořádek a tyto strany nevolili, protože je riziko, že tyto strany nebudou rychlodráze nakloněny. A pokud se to nyní neuskuteční, už nikdy nebude moci Česká republika vést mezinárodní rychlodráhu přes své území.

Harmonogram existuje, otázkou je realizace.

Jako krajští zastupitelé bychom ho měli znát, vyžadovat jeho plnění a hnát k odpovědnosti za plnění termínů konkrétní ministry. Dát tomu zelenou a jasně říci: v roce – například – 2025 zahájíme, 2027 budeme moci jezdit. Jenže stavební zákon je takový, že budou problémy s výkupy a cenami pozemků a odporem obcí, protože i dnes je jen v návrhu, kudy by to mělo vést. Pokud rychlodráha nebude v souladu s územními plány obcí, může to skončit u soudu a toho bych se osobně nerad dočkal.

Jak to změnit?

Ideální pro stavbu Dukovan i vysokorychlostní železnice by byl speciální zákon, aby bylo jasné, z čeho se to bude financovat, aby se různé organizace nemohly domáhat zdržení stavby. Bude to velký zásah do krajiny, ale bez toho to nepůjde. Obecně si myslím, že bychom měli přednostně řešit strategické problémy republiky. Evropská unie asi není to pravé ořechové pro Českou republiku, protože peněz na tzv. měkké projekty už bylo vynaloženo dost a v následujících obdobích už jich asi tolik nebude, abychom je investovali tam, kam to naše republika nejvíce potřebuje. Je dobře, že se opravují památky, že se staví sportovní stadiony, ale za čas, pokud si tyto podniky na sebe nevydělají, budou zase natahovat ruku po státu. Ne že bychom se neměli zajímat o svět, ale jako malá země mezinárodní situaci příliš neovlivníme.

Jedním z velkých problémů Vysočiny je kůrovec.

Ano, a myslím, že bylo v našich silách toho brouka v počátcích před jeho přemnožením zastavit. I na tento problém bych chtěl ve Sněmovně upozornit. Myslím, že nebyla chuť na začátku do toho šlápnout a přinutit vlastníky lesů, aby včas zasáhli. Ptejme se, proč stejný problémy nemají v Rakousku ve stejné nadmořské výšce?

Zmiňte svoje koníčky.

Už od dětství mě zajímala politika, o které jsem si povídal s dědou legionářem. Takže když jsem dostal nabídku vstoupit do KSČ, tak jsem neváhal a nikdy jsem toho nelitoval. Celý život jsem pracoval pro lidi. Nejsem přítelem politických turistů. Původně jsem se vyučil automechanikem a vystudoval SPŠ strojní v Třebíči. Pracoval jsem v JZD Hartvíkovice. Do Studence jsem přišel za prací někdy v roce 1979 a přišel jsem sem dělat funkci vedoucího autodílny. Dostal jsem tady byt, kde žijeme s manželkou dodnes. Radujeme se už i z vnučky a z vnuka. Manželka trpěla mou politickou kariérou, to se jí teď snažím vynahrazovat. S manželkou rádi lyžujeme, pracujeme na zahradě, jezdíme na kole, cestujeme.

Spravíte si jako automechanik sám ještě dnes auto?

Ano, starší auto opravím, ale u novějších vozů bez počítače na diagnostiku, jak víte, dnes nemáte moc šanci. Pořád mě táhne vůně benzinu, nafty, stále mám profesní průkaz, takže bych se mohl uchytit i ve své původní profesi. Jinak s manželkou rádi lyžujeme, pracujeme na zahradě, jezdíme na kole, cestujeme.