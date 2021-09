Co dělali lídři stran mimo politiku? Prodávali popcorn, kontrolovali čpavek

Redakce iDNES.cz přináší přehled minulých zaměstnání či přivýdělků současných lídrů politických stran a současně vrcholných politiků české scény.

V přehledu nechybí premiér Andrej Babiš, vicepremiér Jan Hamáček nebo lídři koalic Spolu či Piráti a STAN.

Z dostupných informací vyplývá, že někteří měli k politice blízko již od mládí. Jiní naopak po studiích dali přednost kariéře v jiném odvětví, například v zemědělství.

Přehled politiků je řazen podle vylosovaných politických čísel do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny, jak jim je přiřadila Státní volební komise.

Tomio Okamura (SPD) prodejce popcornu i coly

Předseda SPD Tomio Okamura. (21. srpna 2021)

Předseda SPD Tomio Okamura vystudoval střední chemickou průmyslovku. Po maturitě na krátký čas odjel do Tokia, kde zaznamenal první pokusy o podnikání. Z našetřených úspor si nechal z Česka poslat české sklo, ale jakkoli je tohle zboží v Japonsku populární, nenašel obchodní partnery.

Nakonec našel práci jako popelář a později prodával v kině popcorn a colu. Bylo mu jednadvacet let, když se ze dne na den rozhodl, že zkusí štěstí v Evropě a odletěl s několika dolary v kapse zpátky do Prahy, jak uvádí v životopise. Od roku 1994 podniká, a to především v pohostinství, obchodu, průvodcovské činnosti a překladatelství.



Externí spolupracovník BBC v Praze

V cestovním ruchu také chvíli v Praze dělal průvodce, kdy se specializoval na japonské turisty. Poté si udělal průvodcovské zkoušky, pořídil si živnostenský list a začal externě provádět japonské turisty pro české cestovky. Z ušetřených peněz odletěl do Londýna, kde cestovním kancelářím dovážející japonské turisty nabídl, že by pro ně zajišťoval služby v České republice a na Slovensku, což se mu povedlo. Dnes vozí do Česka přibližně desítky tisíc převážně japonských turistů ročně.

Okamura na svých stránkách také uvádí, že od roku 2004 do konce roku 2005 a do zániku pražské redakce byl externím spolupracovníkem rádia BBC v Praze, kde komentoval problematiku Japonska. Před třemi lety však v tomto případě média upozornila na kreativní interpretaci.

„Pokud už někdo pravidelně přispíval, byli to externí spolupracovníci, ale mezi ně Okamura určitě nepatřil. Pokud mi paměť slouží, tak jediné, co bylo možné, bylo, že jsme s ním dělali někdy rozhovor z titulu jeho funkce,“ řekl před lety poslední šéfredaktor české redakce BBC Vít Kolář.

Mluvčí SPD tehdy uvedla, že: „Tomio Okamura byl osloven BBC, aby komentoval politickou problematiku v Japonsku a oslovovali ho několikrát“.



V červnu 2013 založil hnutí Úsvit přímé demokracie, byl zvolen jeho předsedou a hned ve volbách v říjnu 2013 vstoupil úspěšně do Poslanecké sněmovny. O dva roky později však zakládá stranu Svoboda a přímá demokracie (SPD).



Jan Hamáček (ČSSD) praktikant ve Škodě Auto

Jan Hamáček | foto: ČSSD

Současný ministr vnitra během studia na střední škole absolvoval jednoroční stáž ve Velké Británii v Kentu na Sutton Valence School. V letech 1997 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor překladatelství-tlumočnictví/ekonomie, studium však nedokončil.



V letech 1996 až 2001 pracoval také jako praktikant v oddělení plánování a řízení prodeje náhradních dílů Škoda Auto. Od roku 1998 překládal z anglického jazyka jako OSVČ. Mezi lety 2001 až 2004 pracoval jako tajemník klubu zastupitelů sociální demokracie ve Středočeském kraji.



Svoji politickou kariéru začal jako člen Mladých sociálních demokratů; v letech 2002 až 2006 působil jako jejich předseda a v letech 2006 až 2008 coby viceprezident Světové organizace socialistické mládeže.

18. května 2018 jej schválilo předsednictvo ČSSD jako kandidáta na post ministra vnitra v menšinové vládě s hnutím ANO a dne 27. června 2018 jej prezident Miloš Zeman do této vlády jmenoval.



Petr Fiala (ODS) historik i novinář

Vystudoval český jazyk a literaturu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy, poté pracoval jako historik starších dějin v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži. Po listopadu 1989 se vrátil do Brna, kde krátce působil jako novinář v deníku Lidová demokracie. Po odchodu z redakce těchto novin byl od dubna 1990 zástupcem šéfredaktora Revue Proglas.



Současně se od roku 1990 se podílel na založení oboru politologie, s Vladimírem Čermákem zakládal Katedru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, jejíž vedení po něm v roce 1993 převzal. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem pro obor politologie v České republice.



Jako rektor vedl po dvě funkční období Masarykovu univerzitu, a to v letech 2004 až 2011. Po skončení rektorského mandátu působil jako prorektor pro akademické záležitosti Masarykovy univerzity, od září 2011 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády, 2. května 2012 byl jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Petra Nečase.



Marian Jurečka (KDU-ČSL) zemědělec

Marian Jurečka | foto: SPOLU

Je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v oboru Rostlinolékařství se specializaci na ochranu rostlin. Od ukončení školy pracuje jako soukromý zemědělec na rodinné farmě v Rokytnici. V letech 2005 až 2010 pracoval také jako vedoucí distribučního střediska agrochemie ve společnosti Lukrom a v letech 2010 až 2013 jako vedoucí agrochemie ve společnosti Agro 2000.



Do KDU-ČSL vstoupil již v roce 1999 a od té doby působí v politice. V lednu 2014 se stal kandidátem KDU-ČSL na post ministra zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky.

Markéta Pekarová Adamová personalistka

Markéta Pekarová Adamová | foto: SPOLU

Rodačka z Litomyšli absolvovala osmileté gymnázium ve Svitavách. Od roku 2005 žije v Praze, kde studovala obor Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Souběžně se studiem pracovala v obchodním oddělení společnosti T-Mobile Czech Republic.



Po ukončení bakalářského studia pracoval nejdříve v personální a poté ve vzdělávací agentuře, v níž se věnovala přípravě vzdělávacích kurzů pro firemní klientelu. Od roku 2009 studovala na Českém vysokém učení technickém, obor Ekonomie a management v průmyslu.



V květnu 2012 byla zvolena předsedkyní regionální organizace TOP 09 Praha 8, tento post v dubnu 2013 obhájila. Od září 2013 je členkou předsednictva TOP 09 Praha. Na 4. celostátním sněmu strany v listopadu 2015 v Praze byla zvolena místopředsedkyní strany.



Ivan Bartoš (Piráti) ajťák

Šéf České pirátské strany Ivan Bartoš vystudoval magisterský obor informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nakonec se rozhodl více zaměřit na informační technologie, v nichž získal v roce 2013 velký doktorát.



Profesně působil v několika českých a nadnárodních společnostech v oboru IT, pracoval například pro Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile či startoval pracovní portál Air Jobs.



Rovněž pracoval na různých projektech týkajících se kvality dat ve firmách, budování datových skladů a návrhů manažerských informačních systémů. Věnuje se také přednáškové činnosti týkající se autorského práva, informační společnosti či bezpečnosti.



U strany Pirátů stál už u jejího vzniku, a to v roce 2009. Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za Středočeský kraj, od té doby působí rovněž jako předseda sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Vít Rakušan (STAN) učitel němčiny

Vystudoval obor historie a germanistika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze.



Od roku 2000 podniká v soukromé sféře, v letech 2000 až 2015 v oblasti výuky německého jazyka. Právě německý jazyk totiž vyučoval jako středoškolský pedagog na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen v komunálních volbách jako nestraník za subjekt „Změna pro Kolín“ zastupitelem města Kolín. Na kandidátní listině figuroval jako lídr uskupení. Ještě téhož roku v listopadu se stal starostou města.

Od roku 2015 je členem hnutí STAN. Od října 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2019 pak předseda hnutí STAN.

Vojtěch Filip (KSČM) právník

Studoval právo na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po ukončení studia v roce 1978 nastoupil jako právník do továrny Sfinx v Českých Budějovicích.



V roce 1983 vstoupil do KSČ. Od července 1985 udržoval kontakt s příslušníky Státní bezpečností (StB), nejdříve jako kandidát tajné spolupráce „Vojtěch“. Dne 15. dubna 1986 byl získán jako ideologický spolupracovník StB mjr. Lubomírem Antalem pod krycím jménem „Falmer“.



Od roku 2005 je předsedou Komunistické strany Čech a Moravy. Opakovaně byl zvolen poslancem, v letech 1990 až 1992 byl členem Federálního shromáždění, v Poslanecké sněmovně sedí nepřetržitě od roku 1996. V letech 2002 až 2010 a znovu od roku 2013 byl místopředsedou sněmovny. Od roku 2018 je prvním místopředsedou sněmovny.

Andrej Babiš (ANO) kontrolor čpavku i obchodník

Hnutí ANO zahájilo kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny. (2. září 2021)

Současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš po vystudování Obchodní fakulty na Vysoké škole ekonomické (VŠE) nastoupil 1. listopadu 1978 do podniku zahraničního obchodu (PZO) Chemapol Bratislava, který se k 1. lednu 1980 přejmenoval na Petrimex.



„Byl jsem přidělen do oddělení chemikálií, kde jsme byli tři absolventi, a jelikož šéf oddělení neuměl anglicky, bylo mým úkolem překládat jeho telexy do angličtiny,“ vysvětluje na stránkách hnutí ANO Babiš.

Ten podle svých slov po měsíci dal výpověď a na základě toho byl přeřazen do obchodní skupiny, kde kontroloval vagóny čpavku, síry a dalších surovin, které podnik dovážel.



Babiš: S třemi sty dolary jsme si slušně žili

Po nějakém čase byl přesunut do 31. obchodní skupiny, která měla na starosti plasty a zpočátku také pomocné gumárenské přípravky. Prošel tak funkcemi samostatného referenta, vedoucího referátu a už na začátku 80. let dosáhl na funkci zástupce ředitele této obchodní skupiny.

V podniku vedl základní organizaci SSM a už v roce 1980 vstoupil do KSČ. Také se stal kádrovou rezervou na vycestování do zahraničí, přičemž díky jeho znalosti francouzštiny připadaly v úvahu severoafrické země obchodující s fosfáty.

„Po osmi letech čekání se mi splnil sen a na podzim 1985 jsem byl vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde jsem zastupoval asi patnáct podniků zahraničního obchodu,“ popisuje Babiš ve svém životopise.

Babiš měl v Maroku výrazně vyšší příjem než v Československu, navíc v cizí měně. „Měl jsem plat asi šest set dolarů, z čehož jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům, který jsem postavil v Děvínské Nové Vsi, a na který jsem si vzal půjčku 600 tisíc na 15 let při jednoprocentním úroku. S třemi sty dolary jsme si slušně žili,“ stojí dále na stránkách hnutí.



Domů do Československa se prý Babiš nechtěl vrátit ani rok po sametové revoluci, navíc v Maroku dostal atraktivní nabídku vést obchody firmy, která vlastnila doly rasolu (severoafrického léčebného jílu) a vyráběla nepropustné obaly. Nicméně jeho bývalý šéf a ochránce se po revoluci stal ředitelem Petrimexu. Obrátil se tehdy na Andreje Babiše a nabídl mu funkci ředitele 32. skupiny, kterou sám kdysi vedl. Babiš nakonec souhlasil.

25. ledna 1993 vzniká Agrofert. O rok později získal od americké Citibank úvěr ve výši čtyř milionů dolarů a začal nakupovat sklady, zemědělské podniky, výrobu hnojiv a chemie.

Během let vyrostla skupina Agrofert v gigant, který podniká v Česku a na Slovensku prostřednictvím více než dvou set firem a zaměstnává přes 20 tisíc lidí. Je vládcem českého zemědělství a potravinářství, podniká také v chemickém průmyslu, obnovitelných zdrojích nebo lesnictví.

V listopadu 2011 založil občanskou iniciativu nazvanou Akce nespokojených občanů a nevyloučil, že by z ní mohlo vzniknout politické hnutí. Jako politické hnutí bylo ANO 2011 registrováno 11. května 2012. V srpnu 2012 se stal prvním předsedou hnutí, když v tajné volbě získal 73 ze 76 hlasů. Dne 20. ledna 2014 byl jmenován ministrem financí, po volbách 2017 pak premiérem.