Prodat klenot Budvar? Ani náhodou, ujišťují jihočeští lídři stran a hnutí

Je to už tradice. Před volbami do Poslanecké sněmovny vždy někdo z vrcholných politiků otevře téma prodeje Budějovického Budvaru. Jiné to není ani letos. Jihočeští lídři krajských kandidátek však privatizaci odmítají.