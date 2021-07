Českobudějovickému moku se daří. Budvar loni zvýšil zisk i obrat

Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Ztráty v desítkách milionů Kč zaznamenal podnik kvůli gastro provozům, zavřeným při koronakrizi. Vyplývá to z výroční zprávy.

Výstav loni stoupl o 3,1 procenta na 1,73 milionu hektolitrů piva, což bylo nejvíc za 125 let existence pivovaru. „Rok 2020 hodnotíme jako úspěšný, a to i přes veškeré problémy způsobené zejména pandemií covid- 19. Pokračovali jsme v naší strategii, dosáhli jsme opět rekordního prodeje s jeho velmi dobrou projekcí do hospodářského výsledku. Úkoly a cíle vytyčené plánem a strategií rozvoje podniku jsme splnili a překročili,“ uvedl v závěru zprávy ředitel Budvaru Petr Dvořák.

