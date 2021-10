V Budějovickém Budvaru působíte už 31 let. Co vás žene neustále dál? Láska k řemeslu. Budvar mě baví a jsem na to hrdý. Jako říkají vojáci o válce – celou dobu je to stereotyp, ale pak jsou okamžiky, které jsou silně vzrušující...

Chceme, aby se v našich restauracích a hospodách dalo ochutnat i pivo jiného stylu, než je ležák.