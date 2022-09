Starostou Prachatic může být znovu Bauer, Jindřichův Hradec bude jednat měsíc

V Prachaticích vyhráli volby Nezávislí se ziskem necelých 28 procent. Ale je možné, že skončí v opozici. Ostatní strany a hnutí totiž skládají pětikoalici, která by vítěze obešla.

ODS společně s TOP 09 jedná o partnerství s hnutími Živé Prachatice, Prachatice Společně, Pro Prachatice a KDU-ČSL. Jejich případné spojení by mělo v 21členném zastupitelstvu 12 mandátů. Starostou by se pak zřejmě stal Jan Bauer z ODS, který už město vedl v letech 1998–2010.

„Domluvili jsme se, že budeme jednat o možné spolupráci na budoucím vedení města. Ještě to ale není hotové, čekají nás série schůzek ohledně programovým priorit,“ potvrdil Bauer.

V opozici by tak skončili dosud vládnoucí Nezávislí a ANO. „Samozřejmě o tom vím. Nerad bych v tuto chvíli vypustil něco strategického, co by mohlo nahrát protistraně. Český volební systém to bohužel umožňuje,“ okomentoval dění lídr Nezávislých a starosta Martin Malý.

Jednoduché to nebude ani v Jindřichově Hradci. Do zastupitelstva se dostalo osm stran a hnutí. „Povolební vyjednávání bude hodně náročné. Stalo se to, co jsme nechtěli, protože budeme muset skládat mnohostrannou širší koalici,“ komentovala místostarostka města a lídryně za ANO Magda Blížilová.

Už nyní ale potvrdila, že do koalice s Nezávislými Pro Hradec pod vedením Stanislava Mrvky jít nechtějí. „V neděli jsme měli první kolo a zatím to vypadá, že celé vyjednávání bude otázka tak jednoho měsíce. U nás to často chodí tak, že se jeden den něco slíbí a druhý den je to jinak. Každý má navíc jiné priority a jiný program a chce se dostat do vedení města,“ uvědomuje si Blížilová.

Komunální volby v Písku ovládlo ANO, které s výsledkem 23,42 procenta vyhrálo s více než desetiprocentním náskokem nad druhým uskupením Písek srdcem a rozumem. Jednání mezi vítězem a zástupci ostatních stran už také začala.

„Úspěšně jsme jednali s ODS a hnutím Pro Písek, nyní máme dohromady 13 mandátů a k nadpoloviční většině nám chybí jen jeden. Preferoval bych silnou koalici, která nebude mít převahu jen jednoho hlasu,“ pronesl lídr ANO Michal Čapek s tím, že jedinou předem zamítnutou stranou je KSČM.

Na svou příliš ostrou předvolební rétoriku pak nejspíš doplatí uskupení Písek srdcem a rozumem, kde se spojili Písek sobě, Trikolora, Svobodní, Písečtí patrioti a několik nezávislých kandidátů.

„Budeme preferovat spíše spolupráci s jinými stranami. Moc se nám nelíbila jejich agresivní a útočná kampaň. Navíc mají naše strany opravdu malý programový průnik a kompromis by se tak hledal těžko,“ vysvětlil Čapek.

Zprávy z dalších jihočeských měst Pouhý den trvala vyjednávání o nové koalici v Týně nad Vltavou na Budějovicku, kde v 21členném zastupitelstvu bere 10 křesel hnutí ProTejn. Dohodli se s KDU-ČSL, což jim k většině bez problémů stačí. Lídr hnutí Karel Hladeček se zřejmě stane novým starostou. Jasno už mají také v Nových Hradech na Budějovicku, kde vyhrálo hnutí Občané pro zdravé město v čele se stávajícím starostou Vladimírem Hokrem. Získali devět z 15 křesel a tentokrát by chtěli vést město sami. Křeslo zřejmě obhájí také starosta Sezimova Ústí na Táborsku Martin Doležal, jehož Jihočeši 2012 získali 13 mandátů z 21 možných a počítají s širší koalicí s hnutím Město pro všechny. Do jednání jdou s cílem získat křeslo starosty. Novou koalici ohlásili také v Hluboké nad Vltavou na Budějovicku, kde zvítězila ODS v čele s Tomášem Jirsou. Do vedení města jdou všechny úspěšné strany kromě Nezávislých. Na vedení města se tak bude podílet sedm stran a hnutí s 18 mandáty z 21 možných.

Napínavé to bude také v krajském městě. Jasné vítězství tam utrhla ODS. Jako první přišel ještě v sobotu večer do štábu vítězů o případné koalici vyjednávat Jiří Svoboda, lídr za ANO. Proto se nabízí tato silná dvojkoalice. Podle lídryně ODS Dagmar Škodové Parmové ale ještě není ani zdaleka rozhodnuto.

„V neděli jsme se sešli s možnými koaličními partnery. Zatím šlo jen o první oťukávání. Téměř jistá je ale spolupráce s hnutím Společně pro Budějovice. Tam jsme se dohodli, že budeme postupovat podle celorepublikových pravidel a kopírovat vládní spolupráci. Další jednání bude pokračovat v následujících pracovních dnech,“ uvedla Parmová.

„Že si strany chodí navzájem gratulovat, je tradiční záležitost. V sobotu večer to tedy byla spíše taková zdvořilostní návštěva. Tím jsme také dali najevo, že bychom spolu dokázali případně mluvit,“ sdělil Svoboda. Výsledky podle jeho odhadů budou jasné za týden.

V Táboře jednali o koalici v pondělí do večera. Volby vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí Tábor 2020, které vede starosta Štěpán Pavlík. Celodenní schůzka se dvěma dalšími stranami nakonec přinesla dohodu o sestavení koalice.

„Domluvili jsme se s Piráty a hnutím Společně pro Tábor a dohromady budeme mít 15 z 27 možných křesel v zastupitelstvu,“ doplnil krátce po jednání starosta města Pavlík.

Podle předběžné dohody by měl v čele města pokračovat Štěpán Pavlík s místostarostou Martinem Maredou (Piráti), které doplní Radoslav Kacerovský (Tábor 2020) a Lenka Horejsková (Společně pro Tábor) na pozici dalších místostarostů. Pavlík předpokládá, že koaliční smlouvu podepíší všechny strany nejspíše příští pondělí.

Jasné vítězství zaznamenala ve Strakonicích Strakonická Veřejnost v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou. Získala 61 procent a 14 zastupitelů. „Máme dvě třetiny mandátů, a tak už dává smysl zapojit i opozici. Před volbami toho mnoho naslibovali, tak bych jim rád dal příležitost, aby něco splnili,“ doplnil Hrdlička.

V pondělí však jeho stranický kolega a místostarosta Rudolf Oberfalcer pro ČTK prohlásil: „Nedává smysl, abychom někoho brali. Myslím, že většinově to chtít nebudeme, já tedy rozhodně ne.“ Starosta Hrdlička na dotazy MF DNES nereagoval.

Část setkání má za sebou i českokrumlovské ANO. „Vedly zdárně k tomu, abychom ve městě postavili novou koalici. Protože chceme vytvořit širší partnerství, jednáme se všemi,“ informoval v pořadí druhý zvolený zastupitel z vítězného ANO Milan Hodboď.

Dodal, že hnutí ještě čekají schůzky s KDU-ČSL, TOP 09 a Jihočechy 2012. Klíčové jednání naplánovali na čtvrtek, kdy už chtějí uzavřít koaliční smlouvu.