V Českých Budějovicích se rýsuje koalice ODS a ANO, už spolu jednají

Výsledky voleb dávají ještě několik jiných variant, jak sestavit koalice. Podle prvních ohlasů se však zdá, že se ODS ani ANO nebudou spolupráci na českobudějovické radnici bránit. Dohromady by měla tato strana a hnutí 29 zastupitelů, většina je přitom 23. Už kolem 21. hodiny spolu zástupci obou uskupení jednali.

ODS v Českých Budějovicích dosáhla pravděpodobně nejlepšího výsledku mezi velkými městy v České republice. „Nedělali jsme žádnou koalici, sestavili jsme silný tým,“ reagoval viditelně hodně potěšený jihočeský hejtman a předseda regionální ODS Martin Kuba.

Jedničkou v krajském městě za občanské demokraty je děkanka ekonomické fakulty Dagmar Škodová Parmová, která by se tak pravděpodobně mohla stát primátorkou. „Je to obrovský úspěch celého našeho týmu. Výsledek nám udělal neskutečnou radost. Zároveň nás to zavazuje, protože to, co jsme v programu slíbili, chceme uskutečnit. Fakultě se nyní daří dobře, takže jsem připravená funkci děkanky předat a naplno se věnovat vedení města,“ reagovala.

Přestože hnutí ANO tentokrát skončilo druhé, tak si i tak polepšilo oproti výsledkům před čtyřmi lety. Tehdy mělo ANO přes 21 procent, teď by to mělo být přes 24 procent.

„Už teď je to pro nás historicky nejvyšší výsledek, pokud to tak zůstane, určitě budeme spokojeni,“ uvedl dosavadní primátor Jiří Svoboda s tím, že možným koaličním partnerem je pro hnutí ANO kdokoliv, kdo se dostane do zastupitelstva. Dále připustil, že povolební vyjednávání začnou již dnes večer po sečtení většiny hlasů.

Naopak do opozice nejspíše zamíří místní hnutí Občané pro Budějovice, které doposud s ANO vládlo. Lídr a bývalý primátor, nyní náměstek primátora Juraj Thoma už tuto variantu připustil. „Koalici bude sestavovat vítěz. Když se ale podíváte na výsledky, tak ANO a ODS dají dohromady možná i 30 mandátů sami,“ odhadoval Juraj Thoma, lídr kandidátky HOPB.

Členové HOPB si ve volebním štábu na výsledek voleb připili a ještě večer vše zhodnotili. „Třetí místo je stále krásný výsledek. Rozhodně není důvod skákat do Slepého ramene řeky. Soupeřili jsme s giganty,“ povzbudil své kolegy Thoma.

Pokud se dohodne ODS a ANO, není vyloučené, že si do koalice přizvou ještě jednoho partnera. Tím by mohlo být uskupení Společně pro Budějovice tvořené členy TOP 09 a KDU-ČSL. Měli by překročit hranici pěti procent a získat tak tři křesla v zastupitelstvu. Navíc toto uskupení už bylo v koalici s ANO i nyní.

Naopak ze zastupitelstva s velkou pravděpodobností úplně vypadne KSČM, které nahradí nováček SPD, jež mají přes osm procent hlasů. Pohoršili si Piráti a STAN. Piráti obhajují šest mandátů a měli by mít jen tři. STAN v zastupitelstvu Českých Budějovic také nebude.