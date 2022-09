Nejsme žádné panstvo, říká lídr hnutí, které opět ovládlo Strakonice

„Jsme normální lidi a dáváme voličům najevo, že jejich názor je pro nás důležitý. Chceme, aby se na péči o město podíleli s námi,“ vysvětluje si úspěch Břetislav Hrdlička.

Do vedení města chce více zapojit i další dvě hnutí, které se dostaly přes pět procent - Spolu pro Strakonice získaly 21,55 procenta a čtyři mandáty, Jihočeši 2012 mají 13,12 procenta a tři mandáty.

Jak jste spokojený s výsledkem komunálních voleb?

No jak myslíte? Samozřejmě jsem naprosto spokojený. Lidé byli úžasní a dopadlo to skvěle.

Své minulé nadpoloviční vítězství jste obhájil s ještě lepším výsledkem. Čím si to vysvětlujete?

Nejspíše je to proto, že nejsme žádné panstvo, ale obyčejní lidé. Chodíme mezi lidi, mluvíme s nimi, posloucháme a vždy se jim snažíme vyhovět. Když něco potřebují, nepřehlížíme je a pomáháme. Jsme prostě jedni z nich.

K volbám ve Strakonicích přišlo 42,8 procenta obyvatel, co podle vás nižší účast způsobilo?

Bude to asi celorepublikový problém, lidé jsou celkově dost znechuceni politikou a otrávení z toho, co se v republice děje. Místo aby šli volit a zkusili s tím něco udělat, už často spíš rezignují. Druhá věc je, že tu byla Václavská pouť, ta mohla od voleb taky odvést pár lidí.

Vládu jedné strany máte vyzkoušenou již minulého období, jak se vám to osvědčilo a dá se říct, že to má opozice ve Strakonicích těžké?

Těžké to asi má, ale my s nimi normálně diskutujeme a mají zastoupení v kontrolováních orgánech. Letos ale chceme zastupitele z ostatních stran do vedení města zapojit více, nabídnout jim místa v městské radě a podobně.

Co vás k tomu přimělo?

Když máte 17 míst a čtyři opoziční, jako tomu bylo minule, tak je zbytečné tam dávat někoho z opozice, protože všechno bylo jen naše dílo. Vše, co se povedlo, i to, co se nepovedlo, bylo vždy jen na naší straně. Dělat barevnou vládu tak nemělo cenu. Letos je to ale jiné, poměr je dvě ku jedné, máme dvě třetiny mandátů, a tak už dává smysl zapojit i opozici. Před volbami toho spoustu naslibovali, tak bych jim dal rád příležitost, aby to dokázali. Vše ale závisí na vzájemné dohodě.

Když už mluvíme o volebních slibech, jaké jsou teď vaše priority pro budoucí volební období?

Snažíme se, aby se ve Strakonicích dobře žilo, aby tu byli lidé spokojeni, aby se zapojili se do péče o město a nebrali to jen tak, že to tu někdo řídí a tím to hasne. Chceme, aby věděli, že oni tu žijí a mají do toho také co mluvit. Konkrétně ale chceme dokončit rekonstrukci Velkého náměstí, postavit lávku přes Otavu a věnovat se sportovním halám. Také je tu mnoho míst, které už potřebují opravit. Vlastně je toho před námi tolik, že se to za ty čtyři roky ani nedá stihnout.

Jak se letos proměnila vaše kandidátka, usednete na radnici ve stejném složení, nebo přibyl někdo nový?

Na kandidátce byly asi dvě změny. Přišli noví lidé, kteří chtějí dělat něco pro město a pro lidi, z většiny to ale zůstalo při starém.

Velkým tématem voleb byla strakonická teplárna. Jak vidíte její budoucnost vy?

Teplárnu stále napadají bývalí ředitelé. Vždy, když nějaký odejde, tak ji pomlouvá a říká, jak je to s ní špatné. Za teplárnu ale mluví především cena tepla a ta je u nás po zdražení asi pátá nejnižší. Takto přívětivou ji chceme udržet i nadále. Jediným nedostatkem teplárny je její věk, vybavení už je zastaralé a jeho obměna by stála miliardu. Ale neustále o ni pečujeme a udržujeme ji v chodu. Jednoduché to sice není, ale myslím si, že si teplárna vede dobře.

A jak to bude do budoucna s MHD a odpady zdarma? Je to pro město v současné krizi udržitelné?

Ano, udržitelné to je. Rozhodně MHD a odpady nechceme zpoplatňovat, chceme to i nadále udržet. Samozřejmě, kdyby se výrazně změnilo chování občanů, například že by přestali třídit odpad, tak by to možná přicházelo v úvahu. Lidé jsou tu ale ukáznění a myslí ekologicky, tak to nejspíše nehrozí.