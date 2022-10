Koalice v Budějovicích má konečně většinu. ODS získala i Jihočechy 2012

„Dnes jsme se sešli se zástupci hnutí Jihočeši 2012, kteří nám potvrdili, že jsou připraveni hlasem jejich zastupitele Martina Maršíka se podílet na vytvoření námi vedené koalice,“ napsal hejtman Martin Kuba (ODS) na svém facebookovém účtu.

Dále zdůraznil, že tato dohoda umožní v Českých Budějovicích vytvoření koalice bez hnutí ANO na půdorysu ODS, KDU-ČSL a TOP 09, Pirátů a Jihočechů 2012.

Účast Martina Maršíka v koalici je velmi zajímavá. Je sice členem hnutí Jihočeši 2012, v krajském městě však před pár týdny kandidoval pod hlavičkou doposud vládnoucích Občanů pro Budějovice. Ti by naopak měli skončit v opozici, tedy až na Maršíka.

Nabídku na spolupráci v Budějovicích předložil občanským demokratům předseda Jihočechů Pavel Hroch ve středu odpoledne, dnes už měli společné jednání.

„Je to tak, přikláníme se k této možnosti vytvořit koalici bez účasti hnutí ANO na vládě a s tím zástupce ODS oslovím,“ reagoval ve středu. Hroch je náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, kde vládnou rovněž s ODS. Z tohoto pohledu tak jejich postup nebyl úplně překvapivý.

V neděli si mají plácnout

„Jsem rád, že se nám trpělivým vyjednáváním podařilo vytvořit koalici, která bude co nejvíce na půdorysu vládních stran a v níž bude mít ODS sílu prosazovat projekty, které slíbila,“ uvedl ještě Kuba.

Dohoda samozřejmě ještě není stoprocentní, protože není na papíře. Šance na zlom je ale nyní malá. „V neděli vpodvečer bychom se měli všichni společně setkat u jednoho stolu a tam si definitivně plácnout na spolupráci,“ upřesnil Petr Maroš, člen vyjednávacího týmu ODS.

Nová koalice bude mít 23 křesel v zastupitelstvu, které má 45 členů. Je to ta nejtěsnější možná většina. Kuba ale zmínil, že to nemusí až tak vadit a je zvyklý před jednáním na kraji projednávat důležité body se všemi stranami, aby získal větší podporu. Tak to má být podle něj i na budějovické radnici, kde by se měla stát primátorkou Dagmar Škodová Parmová, lídryně ODS.

V opozici by tak zůstalo hnutí ANO (13 mandátů), hnutí Občané pro Budějovice - OPB (celkem 6 mandátů, ale jeden z nich má Martin Maršík) a SPD (4 křesla).

Členy OPB už ve středu tento zvrat velmi zaskočil. „Je to zvláštní. Když mi Pavel Hroch tuto informaci sdělil, rozhodně jsem z toho neskákal do stropu,“ reagoval předseda hnutí OPB Ivo Moravec, který byl v uplynulém volebním období náměstkem primátora.

Pro občanské demokraty byla varianta s Martinem Maršíkem lákavá i z toho důvodu, že díky tomu vznikne prakticky úplně nové vedení města a tím mohou ukázat nové směřování, což před volbami slibovali. Byť tedy Maršík už v minulosti v radě krajského města také seděl, ale to historicky i někteří další politici.

Jisté už je i rozdělení některých postů. Martin Maršík by měl určitě sedět v 11členné radě. Například za Piráty by pozici náměstkyně zastávala jejich lídryně Zuzana Kudláčková. Naopak u Společně pro Budějovice zatím není jisté, zda by na postu náměstka pokračoval Tomáš Bouzek z TOP 09, či by místo něj nastoupil někdo z lidovců. Martin Kuba už předesílal, že bude chtít být členem rady města a lze předpokládat, že si ODS podrží i post prvního náměstka primátora.

Početně má totiž v koalici výrazně nejsilnější pozici. Bude mít tedy nejspíš i většinu v radě. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrála ODS a získala 16 mandátů, tři zastupitele budou mít Piráti a Společně pro Budějovice.

Mezi velké projekty v následujících letech bude určitě patřit rekonstrukce Slavie, kde se již hledá zhotovitel, ale nové vedení bude jistě usilovat a ve spolupráci s krajem chtít postavit další most přes Vltavu, a to v Rožnově poblíž papíren. Tlak bude určitě i na vytvoření nových parkovacích míst či bydlení pro seniory a vybudování městských bytů.

Doposud na radnici vládne koalice ANO, OPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. V zastupitelstvu má 26 křesel.