Proměna kláštera v Žatci na technologické centrum začne ještě letos

„Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které se prodloužilo kvůli dodatečným dotazům. Obálky s nabídkami se otevírají 16. července, ale teoreticky se to může ještě posunout. Stavba začne ještě letos, počítáme, že by to mohlo být během září,“ uvedla vedoucí žateckého odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Předpokládaná cena za všechny práce má být zhruba 80 milionů korun. Město využije dvě dotace v celkové výši 23,7 milionu, z vlastních zdrojů přidá 15 milionů.



„Další peníze na rekonstrukci mají pokrýt částky z rozpočtu pro roky 2022 a 2023 a v případě potřeby částečně i úvěr,“ dodal mluvčí radnice Tomáš Kassal.

Proměna kláštera by měla skončit na podzim roku 2023.

Poté má památka sloužit jednak pro setkávání spolků a pořádání různých akcí, jednak jako robotické centrum, jež umožní i pokročilejší technické vzdělávání dětí.

Kapucínský klášter byl vystaven v druhé polovině 17. století. Zrušen byl v 50. letech minulého století a pak sloužil jako škola a následně domov důchodců. Opuštěný je od 80. let minulého století a od té doby chátrá.