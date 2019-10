Historická budova školy dostala prosklený výtah. Neruší, je ve dvoře

Po pěti letech příprav a hledání peněz uvedla litoměřická základní škola Boženy Němcové do provozu nový bezbariérový výtah, který má usnadnit pohyb v budově žákům s handicapem. Umístit moderní technologii do více než sto let staré budovy nebylo jednoduché.