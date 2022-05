V Jirkově vznikla petice proti žábám. Lidem vadí jejich večerní kvákání

„Nesnesitelný hluk trvá od večera do rána, nelze mít na noc otevřená okna. Žabí kvákání do městské obytné oblasti nepaří,“ stojí mimo jiné v petici, již inicioval Jiří Šindelář.

„Přes den se to ještě dá snést, ale jak začnou žáby kvákat večer, tak ani neslyšíte televizi,“ zmínil Jakub, další obyvatel domu. „Mně ty žáby vlastně ani tolik nevadí, byt mám na druhou stranu, ale pán s peticí byl hodně přesvědčivý,“ poznamenala důchodkyně Anna.

Petici dostali na stůl jirkovští úředníci. Ti se chystají v zahradnictví provést šetření a přesvědčit se na vlastní uši, jak nahlas žáby kvákají a jaké jsou tam druhy.

„Petici řešíme. Chápu, že některým lidem může dlouhotrvající kvákání žab vadit, na druhou stranu je otázka, jaké má město možnosti. Nedokáži si představit, že bychom měli žáby někam stěhovat,“ uvedla starostka Darina Kováčová (zvolena za ANO).

Žáby totiž patří mezi chráněné živočichy, a pokud by mělo dojít k jejich stěhování, je nutný souhlas krajského úřadu. Ten by posuzoval, zda je to vůbec nutné.

Cestu do jezírka si žáby našly samy

Uměle vybudované jezírko je v areálu zahradnictví už několik let. Letos to není poprvé, co se tam žáby usadily.

„Každý rok na jaře si pán na jejich kvákání stěžuje. My jsme je sem záměrně nevysazovali, samy si sem našly cestu. Nevím, kolik jich je. Občas tu vídám děti, které se baví tím, že je počítají,“ popsala vedoucí centra Petra Kostelejová.

Pracovníci podle ní každý rok po zimě jezírko vypustí a čistí. Žáby se tam tak dostávají během jarní migrace, kdy se přesouvají k vodě kvůli rozmnožování. Jiní lidé je do centra chodí pozorovat. „Je skvělé mít ve městě kousek přírody,“ řekla mladá maminka.