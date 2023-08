Nahradíme ji kamennou stavbou, plánuje spolek po zřícení vyhlídky s dětmi

K bourání plošiny se v pátek sejdou zástupci spolku s vedením obce. O vyhlídkové místo chce spolek dál pečovat. Podle jeho zástupce Petra Hodbodě tam kdysi stával triangulační bod.

„My jsme udělali takovou repliku toho triangulačního bodu. Na místě, kde stál, počítáme s tím, že bychom tam dočasně udělali malinkou repliku s tím, že místo obnovíme,“ nastínil plány spolku Hodboď.

Na stavbu chce spolek získat dotace, aby mohla být kamenná, a podobné neštěstí se tak již nemohlo opakovat. Záměr musí členové spolku nejprve projednat s vedením obce, k čemuž se chtějí rovněž dostat na páteční schůzce.

3. srpna 2023

Z vyhlídkové plošiny jsou sundané schody, aby na ni nikdo nemohl vylézt. Místostarosta obce Libor Kunte řekl, že pád dětí není jediným důvodem k odstranění věže. Rizikové podle něj místo bylo i kvůli možnému vzniku požáru od otevřeného ohně. „My jsme jako obec dostali doporučení hasičů neprovozovat ho, že se tam lidé chovají poměrně neukázněně,“ dodal Kunte.

Jednotliví členové spolku podle dřívějšího vyjádření jeho předsedy Radomíra Tulka vyhlídku pravidelně vizuálně kontrolovali. „Když tam někde byla houba, tak jsme ji mechanicky ošetřili a přetřeli impregnací proti houbám. Když je to třeba někde vevnitř sežrané a zvenčí to vidět není, to by se muselo prověřit asi nějakým přístrojem, jestli ho mají dendrologové, ale zvenčí tam nebylo nic patrného,“ uzavřel předseda.

Že pohledová kontrola bez odborné analýzy stavu dřeva nestačí, potvrdil také Dřevařský ústav. „Zhodnocení toho, jak moc je konstrukce ohrožena houbou, případně jinými biotickými škůdci, může posoudit pouze odborník na základě analýz v laboratoři,“ uvedla ředitelka ústavu Jitka Beránková.

4. srpna 2023

Na vyhlídkovou plošinu mohli podle návštěvního řádu maximálně čtyři lidé, ve čtvrtek večer jich tam bylo násobně více a propadla se pod nimi podlaha. Zraněné děti záchranáři převezli do nemocnic v Praze, v Ústí nad Labem a Děčíně. V nemocnici zůstaly dvě děti, ostatní již byly propuštěny do domácího léčení.

Dívky budou z ústecké nemocnice převezeny do domácího léčení ve středu. Mluvčí společnosti Krajská zdravotní Jana Mrákotová sdělila, že pacientky budou ještě tři týdny pokračovat v léčbě s chirurgy a poté budou dlouhodobě sledovány.

Policie, která událost prošetřuje jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, zatím nikoho neobvinila.