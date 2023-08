Jestli tam bylo 15 lidí, je to brutál. Vyhlídku odstraníme, říká šéf spolku

Kontaktovala vás už policie?

Ještě ne. Ale kontakt na mě mají, v noci jim ho dal kolega ze spolku.

Jak jste se o neštěstí dozvěděl?

Kolem půl deváté večer začali houkat hasiči, což je ale celkem běžné. Pak jsem už slyšel letět vrtulníky a za chvíli mi volal kolega ze spolku, co se stalo. Nikoho z nás by ani nenapadlo, že se něco podobného může stát.

Podle místostarosty Markvartic Libora Kunteho byla plošina přetížená, proto došlo k pádu.

Taky si myslím, že to byl důvod pádu. Nemám jiné vysvětlení. Od počátku tam máme výstražné upozornění, že na vyhlídku mohou maximálně čtyři osoby a vstup je na vlastní nebezpečí. Nejsem odborník, ale jsem přesvědčen, že přetížení bylo hlavním impulsem. Že tam vyleze o jednoho nebo dva lidi víc, asi problém není, ale jestli tam skutečně bylo až patnáct lidí, jak se uvádí, tak to je brutál.

Na místě jsem se byla podívat a návštěvní řád s podrobnými informacemi visí v přilehlém přístřešku. Neměl by být i přímo u vstupu na vyhlídku?

Samozřejmě tam je, na levé noze žebříku, po kterém se stoupá na plošinu. Kolega ze spolku tam v pondělí přidělával novou. Že tam ve čtvrtek cedule byla, potvrdil i místostarosta.

Kontrolujete technický stav vyhlídky? A jak často?

V podstatě každé dva týdny tam někdo z kolegů jede a vizuálně konstrukci prohlédne. Když jsme něco objevili, samozřejmě jsme to vyměnili, nebo opravili. Naposledy na konci roku jsme měnili kompletně zábradlí, předtím zase jednu velkou kládu. Když jsme našli na dřevě nějakou houbu, tak jsme ji mechanicky odstranili a použili látky na ochranu dřeva proti houbám. Kolega tam na kontrole byl v pondělí a nezaznamenal, že by na povrchu dřeva byla vidět nějaká hniloba. Tady ale nešlo o to, že by se někdo propadl deskou, ta bohužel spadla celá. Problém byl nejspíš v úchytech, které desku držely.

Jak přesně vaše kontrola probíhá?

Podíváme se, jestli někde není něco porušeného. Při pravidelných akcích děláme kontroly důkladnější, protože na dřevě se může vyskytovat nějaká houba, která ho naruší. Právě před loňským silvestrem jsme měnili zábradlí, aby se někdo neopřel a nespadl.

3. srpna 2023

Podle některých informací chtěly děti z tábora se svými vedoucími u vyhlídky nocovat. Věděl jste o tom?

Ne, ale je běžné, že tam tábory nocují. Hlásit nám nic nemusí. Přespávají tam nejen táborníci, ale i trampové. Je to v obecním lese přístupné komukoliv. Od kolegy ze spolku vím, že kromě dětí z tábora tam ve čtvrtek chtěli přespat i další turisté.



Upozornění v návštěvním řádu říká, že je vstup na vlastní nebezpečí. Proč?

Nemůžeme tam stát a hlídat, kdo jde na vyhlídku nebo co tam dělá. Uvádíme ho i proto, abychom byli nějak chráněni. Občas se tam schází partičky mladých, popíjejí alkohol a může se stát, že někdo vyleze nahoru a spadne. Když jsme vyhlídku stavěli, tak jsme si zjišťovali informace a u podobných staveb je to zcela běžné.