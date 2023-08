Pád dětí z věže policie vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

„Děčínští kriminalisté ještě ve večerních hodinách provedli ohledání místa. V současné době jsou ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla dnes na webu krajská policejní mluvčí.

Vyhlídková věž Triangl v Markvarticích na Děčínsku, z níž ve čtvrtek večer spadlo osm dětí a mladistvý praktikant, byla podle místostarosty obce Libora Kunteho přetížená. Místo čtyř přípustných lidí vystoupalo na plošinu vyhlídky nejméně 15 osob a propadla se pod nimi podlaha, řekl Kunte ČTK.

Zranění byli přepraveni do nemocnic v Praze, v Ústí nad Labem a Děčíně. Jedno z dětí, které byly přepraveny do Prahy, leží ve Fakultní nemocnici v Motole. Její mluvčí Pavlína Danková ČTK dnes sdělila, že dítě je mimo ohrožení života, má lehčí zranění a v nemocnici zůstává na pozorování. Dvě děti jsou hospitalizovány na dětském traumacentru v Ústí nad Labem. Dalších pět dětí bylo převezeno do nemocnice v Děčíně, čtyři z nich už byly propuštěny, jedno zůstává v nemocnici.

Zřícená plošina měla velikost tři krát tři metry a byla ve výšce zhruba čtyř metrů. Podle reportérky iDNES.cz některá z prken byla ztrouchnivělá, přestože předseda spolku Triangl Markvartice Radomír Tulka tvrdí, že pracovníci spolku rozhlednu kontrolují zhruba jednou za dva týdny.