Mladík ženu omámil, svázal a nechal ji udusit na balkoně. Dostal 26 let

Holub dnes u soudu řekl, že svého činu lituje. Soud mu uložil souhrnný trest za vraždu, vydírání a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Státní zástupce Vladimír Jan navrhoval muži výjimečný trest 27 let.

Podle obžaloby Holub v bytě, kde spolu bydleli, ženě loni v srpnu nejprve do kávy namíchal léky neurol a diazepam. Omámené šestašedesátileté ženě pak přes ústa položil dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a pletenou ponožku. Poté jí na obličej přiložil složenou tašku a hlavu pevně omotal županem a džínovou košilí.

Ženu podle závěrů vyšetřování v předkloněné poloze zabalil do několika vrstev látek, oblečení a igelitové folie a svázal ji elektrickými kabely či lepicí páskou. Tělo pak ukryl mezi další věci na balkon. Žena v důsledku udušení zemřela.

U soudu dnes vypovídala svědkyně, které Holub dlužil peníze. Holub jí vzal do bytu oběti. Tam si nejprve dali pervitin a pak jí oznámil, že svou spolubydlící otrávil.

„Odhrnul závěs a já jsem viděla obrys těla zabaleného, opřeného v rohu, špatně se mi dýchalo. Začal mě prosit, jestli bych mu pomohla, půjčila mu auto. Valil na mě, že ji chce zahrabat v lese, bála jsem se, že když mu nepomůžu, že mi může něco udělat. Šla jsem ven a brečela jsem, byla jsem v šoku,“ uvedla svědkyně.

„Byli jsme hodně dobří kamarádi,“ zmínila. K bytu se pak vrátila s dalšími známými. Posléze vše uvedla na policii.

Před soudem nejprve Holub odmítl vypovídat. U výpovědi na policii uvedl, že ho navedla svědkyně, aby dal oběti prášky do kávy. Svědkyně to dnes popřela.

„Přiznávám, že mě nenavedla. To jsem si vymyslel. Měl jsem vztek, že mě udala. Byla to moje fakt dobrá kamarádka a je, chtěl jsem se jí svěřit. Byla v šoku, za to se jí omlouvám. Měl jsem jí to říct, když jsme měli čistou hlavu, ne když jsme byli nafetovaný,“ uvedl.