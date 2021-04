Rozšíření parkoviště u D8 neprošlo, v projektu chybí kanalizace i voda

Odstavné plochy u čerpacích stanic Mol pod Krušnými horami nedaleko Ústí nad Labem chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozšířit tak, aby na obou stranách dálnice mohlo parkovat celkem o 170 kamionů víc.



Řidiči zde totiž před přejezdem hor do Německa a v opačném směru tráví povinné přestávky. Nyní mají k dispozici jen několik desítek parkovacích míst a často pak vozy odstavují i na území krajského města.

Projekt ŘSD však podle zjištění města zasahuje mimo jiné do ochranného pásu zeleně, která je povinná u každé odpočívky, či pod ochranné pásmo vysokého napětí. Navíc neřeší kanalizaci ani dodávky pitné vody.



„Je mi líto to nyní neschválit, vyřešilo by to spoustu problémů s parkováním kamionů ve městě. Ale malou částí na levé straně, která je blíž k Ústí, zasahuje odpočívka blízko k obytným domům. Někde zasahuje i do soukromých pozemků,“ sdělil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

V nedaleké Telnici se zase obávají dostatku vody, která na parkovištích chybí již teď. „Máme jí také málo a díky spolupráci se SČVK budeme stavět vodárnu za 3,5 milionu korun. Mám obavy, aby ji obec nezaplatila a pak přišlo ŘSD, že ji potřebuje,“ zmiňuje telnický starosta Jan Doubrava.

Další otázkou je i nárůst nepořádku, který zvětšení parkoviště může přinést. „Víme, co řidiči kamionů dokážou v Předlicích, a my je naženeme k Telnici. Už dnes je na parkovišti nepořádek, a až se parkoviště ztrojnásobí, nedokážu si to představit,“ dodal Doubrava.



Podle primátora Ústí Petra Nedvědického (ANO) ŘSD se zamítnutím projektu počítalo a předloží nový projekt. „Splní zákonný požadavek zeleného oddělovacího pruhu i další. ŘSD chce svůj projekt přepracovat a prodloužit směrem k hranici s Německem a parkovací plochy zúžit. To vyřeší i soukromé pozemky. Parkoviště pak oddělí protihlukovým náspem,“ přiblížil primátor.